La sede de Duro Felguera, en Gijón. José Simal

Duro Felguera ultima la venta de su sede en Gijón y prevé mudarse a Langreo

La compañía sigue avanzando en su plan de desinversiones y negocia con Serveo traspasar una docena de proyectos de servicios industriales

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:34

Duro Felguera está ultimando la venta de su sede del Parque Científico y Tecnológico de Gijón. El edificio, que ya fue puesto en venta ... hace varios años, permitiría dotar a la empresa de otra inyección económica para mantenerse a flote. Fuentes del grupo asturiano, aseguran que la operación aún no está cerrada, pero reconocen que se encuentra en un estado avanzado, y también que, tras el traspaso, la opción que se baraja es volver a Langreo, lugar de origen de la compañía, lo que tendría un simbolismo importante a la hora de buscar un nuevo comienzo.

