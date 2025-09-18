Duro Felguera ultima la venta de su sede en Gijón y prevé mudarse a Langreo

Duro Felguera está ultimando la venta de su sede del Parque Científico y Tecnológico de Gijón. El edificio, que ya fue puesto en venta ... hace varios años, permitiría dotar a la empresa de otra inyección económica para mantenerse a flote. Fuentes del grupo asturiano, aseguran que la operación aún no está cerrada, pero reconocen que se encuentra en un estado avanzado, y también que, tras el traspaso, la opción que se baraja es volver a Langreo, lugar de origen de la compañía, lo que tendría un simbolismo importante a la hora de buscar un nuevo comienzo.

Aunque desde Duro Felguera no han querido hablar de números, Expansión cifra en quince millones la operación, por debajo de la anterior valoración.

Esta venta, no obstante, está condicionada a que salga adelante el plan de reestructuración de Duro, que se encuentra en preconcurso de acreedores.

Por otro lado, la compañía mantiene su plan de ir desprendiéndose de sociedades y líneas de negocio, tanto para lograr nuevas inyecciones financieras como para ir adelgazando su plantilla. En este sentido, según ha podido saber este periódico, negocia con Serveo la venta de su área de servicios industriales, con una doncena de proyectos en España y Portugal.