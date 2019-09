El Ejecutivo movilizará este año 180 millones para las compensaciones de CO2 La ministra insiste en que el estatuto para las electrointensivas se aprobará en cuanto se forme el nuevo Gobierno L. CASTRO OVIEDO. Martes, 3 septiembre 2019, 02:11

«Somos conscientes de que nuestras empresas sufren unos costes energéticos superiores a los de sus competidores», aseveró Maroto. Explicó que el «Gobierno está en funciones, pero funcionando» y se comprometió a ejecutar este año los 180 millones de euros de las compensaciones por emisiones indirectas de CO2. El Ejecutivo se había comprometido a llegar a los 200 millones, tal y como había reclamado el Principado, pero finalmente no ha sido necesario, pues las peticiones registradas en 2018, que son las que se adjudicarán este año, se quedaron por debajo de ese montante.

No obstante, esta cantidad y los 200 millones de euros de las subastas de interrumpibilidad de este ejercicio -que cada año presentan una compensación menor- no bastan para subsanar la diferencia con el coste que asumen las electrointensivas españolas en relación a sus competidoras. Es necesario, reconoció la ministra, que se apruebe su estatuto y se hará en cuanto se forme el nuevo Gobierno. Maroto evitó detallar las medidas que contendrá este reglamento, que no llegó a aprobarse por las críticas de la CNMC que advertía de que algunos apartados podían ser considerados como ayudas de Estado.

Las electrointensivas tienen un peso importante en Asturias -Arcelor, Asturiana de Zinc, las cementeras y Alu Iberia (antigua Alcoa) si vuelve a producir aluminio primario- y también en Cataluña, Galicia y País Vasco. Este tipo de industrias representan un sector «estratégico» en España, con una facturación que supera los 20.000 millones de euros. Dan empleo a 100.000 personas, representan el 12,5% del PIB industrial y generan 8.500 millones de euros en exportaciones.