Alcoa encara la recta final para la venta de sus plantas e inicia la negociación con inversores Los representantes sindicales de los trabajadores de Alcoa anuncian la marcha a Madrid en la sede de Avilés de CC OO. / MARIETA La empresa recibe las primeras ofertas vinculantes, que ya están analizando el Ministerio de Industria y las autonomías LAURA CASTRO GIJÓN. Jueves, 6 junio 2019, 02:46

No es la primera cuenta atrás en el conflicto de Alcoa, pero sí es la más importante. El 30 de junio finaliza el plazo para sellar la venta de las plantas de Avilés y La Coruña y la multinacional ya ha recibido las primeras ofertas vinculantes, según confirmó ayer el consejero de Industria, Empleo y Turismo, Isaac Pola. Se está cumpliendo, por lo tanto, el calendario indicativo marcado por Alcoa, que quería dedicar el mes de junio a negociar con los posibles compradores de las factorías.

No obstante, el Ministerio de Industria también está estudiando junto a los gobiernos autonómicos de Asturias y Galicia las ofertas que se han presentado hasta el momento. «Es un análisis complejo», señaló el consejero, pues las propuestas «tienen parámetros diferentes». Los inversores ya habían dejado entrever sus intenciones en las seis ofertas no vinculantes que presentaron. Así mientras algunos como Liberty, mostraron predisposición a hacerse con las dos plantas, otros como Cunext solo apuntaban a la asturiana. Además, cuatro de ellos proponían mantener la producción de aluminio primario (series de electrólisis) en Avilés y el resto, en cambio, contemplaban seguir operando únicamente con la fundición y buscar una actividad alternativa para asumir la plantilla al completo. Además, en las últimas semanas otros inversores mostraron su interés por las plantas, como el grupo Glencore, propietario de Asturiana de Zinc, que firmó el contrato de confidencialidad, pero no llegó a presentar una propuesta preliminar.

Pola no quiso entrar en detalles y se limitó a decir que «no es el momento de hablar ni del número de ofertas ni de nombres», aunque sí mencionó que confían en recibir más propuestas en los próximos días. No obstante, esta tarde informarán a los trabajadores de en qué situación se encuentra el proceso durante la reunión que se celebrará en el Ministerio de Industria y en la que estarán también Alcoa y las autonomías. «Trataremos de cumplir el plazo previsto para elegir una oferta que optimice la utilización de las instalaciones y también el empleo», concluyó el consejero.