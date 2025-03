Arcelor justifica el ajuste en la acería de Gijón por la caída de la producción un 20%

PALOMA LAMADRID GIJÓN. Miércoles, 20 de noviembre 2019, 03:16 Comenta Compartir

La caída de la producción un 20% en el último trimestre del año es la razón esgrimida por Arcelor para justificar los ajustes que pretende realizar en la acería de Gijón. La multinacional se reunió ayer con los sindicatos para explicarles los motivos que avalan esta decisión, aunque los representantes de los trabajadores consideraron insuficiente el informe presentado por la empresa, que analiza de forma somera el impacto de la crisis del acero en las plantas asturianas. «Hablan de la producción final, pero queremos saber a qué se debe ese recorte porque ahí entran muchos temas en juego», apuntaron los sindicatos.

Así, Arcelor mantiene su propuesta de prescindir del 20% de la plantilla de la acería gijonesa -alrededor de 45 empleados- mediante la eliminación de uno de los cinco equipos de trabajo, pero sin suprimir turnos. El plan consiste, en definitiva, en pasar del sistema 3T5 al 3T4 y mantener la producción en niveles similares a los actuales. Los sindicatos no están de acuerdo con esta medida, puesto que supondría «un problema para conciliar la vida familiar y laboral, ya que se traduciría en descansos más cortos». No obstante, Arcelor está abierta a estudiar otros planteamientos.

En la primera reunión de las negociaciones, que durarán dos semanas, no se habló del destino de esos 45 trabajadores, aunque lo habitual es que la compañía recurra a prejubilaciones o recolocaciones en otras dependencias de las fábricas. No obstante, los sindicatos entienden que «ahora mismo no cabe esa amortización de puestos» si se quiere mantener la productividad. De hecho alrededor de 200 trabajadores manifestaron su desacuerdo con el ajuste en la acería gijonesa en el exterior de las instalaciones donde tuvo lugar la reunión, en la factoría de Avilés. Los allí concentrados, pertenecientes a distintos talleres, lanzaron huevos contra las ventanas del edificio y también tiraron petardos para escenificar su descontento, aunque no se produjeron incidentes de mayor calado. Según explicaron fuentes sindicales, hay inquietud entre la plantilla ante la posibilidad de que este ajuste -la implantación del 3T4, es decir, un equipo de trabajo menos- se extienda a otras actividades de las plantas.

Al acabar el encuentro con la empresa, se celebró una asamblea y hoy está previsto que algunas de las centrales con representación en el comité debatan un posible calendario de movilizaciones. La próxima reunión con motivo de esta modificación sustancial de las condiciones de trabajo será el próximo viernes.

No es el único frente abierto de Arcelor, en pleno conflicto por su decisión de no formalizar la compra de la siderúrgica Ilva. La Policía italiana registró ayer las instalaciones de la empresa en Milán y en la planta de Tarento. Según la compañía, se entregó toda la documentación requerida por los agentes que realizaron la inspección. Además, la acerera estaría dispuesta a dar marcha atrás a su plan de cesar la actividad en la factoría italiana tras la recomendación hecha por los tribunales milaneses.