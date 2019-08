Arcelor mantiene los recortes de producción previstos en Asturias Factoría de ArcelorMittal en Gijón. / José Simal La compañía sostiene que hay un aumento «puntual y leve» por problemas en la factoría italiana PALOMA LAMADRID Gijón Viernes, 2 agosto 2019, 10:49

El recorte de 700.000 toneladas en la producción de acero previsto para este año en las plantas que Arcelor posee en Gijón y Avilés se mantiene. Ante la bajada de precios y el incremento de las importaciones procedentes de países extracomunitarios, el gigante siderúrgico decidió en mayo reducir la producción de sus plantas en 3,2 millones (afecta también a las plantas de Cracovia e Italia). Ajuste que se ampliará en un millón más, tal y como comunicó ayer el grupo, aunque se desconoce dónde se va a aplicar ese nuevo tijeretazo.

Las factoría asturianas asumen un aumento de la producción «puntual y leve» por los problemas que enfrenta la planta de Ilva, situada en el municipio italiano de Tarento. En concreto, para evitar el posible desabastecimiento de mineral de hierro por complicaciones del equipamiento y el posible cierre de uno de los tres hornos altos por mandato de la fiscalía italiana.

Ante la incertidumbre que genera la situación de la planta de Ilva, «los ajustes cambian de una semana para otra», recalcan fuentes de Arcelor. No obstante, subrayan que, «a día de hoy, no hay una decision tomada sobre la revocación de los recortes». En cualquier caso, Arcelor espera que los problemas de la planta italiana se resuelvan (el Parlamento ha aprobado un decreto ley por el que la compañía asumiría la resposanbilidad de las negligencias del anterior propietario) y no se altere la previsión de producción de acero en cada factoría del viejo continente.