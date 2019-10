Hunosa trabaja ya en un plan para transformar La Pereda en una central de biomasa El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández; el periodista Roberto Pato, que ejerció de moderador; el decano del Colegio de Graduados e Ingenieros de Minas, José Augusto Suárez; y Luis Ángel Colunga, vicesecretario general de Industriall Europe. / J. C. ROMÁN El presidente de la hullera, Gregorio Rabanal, asegura que el proyecto será «sencillo y barato» para que encaje en la política de descarbonización ALEJANDRO FUENTE LA FELGUERA. Martes, 29 octubre 2019, 04:15

'Asturias en transición'. Bajo este título, el SOMA-Fitag-UGT organizó ayer en Langreo una mesa redonda para abordar «los desafíos y oportunidades» que el proceso de descarbonización que afronta España y, con mayor incidencia Asturias, ofrece. Y en este contexto, tuvo especial protagonismo uno de los participantes, el presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal. «Se trata de una transición crítica para el futuro de la región, pero hay elementos para pensar que puede salir bien». En lo referente a la hullera pública, explicó que la sociedad ya se centra en servicios y productos desvinculados del carbón. Se refirió a una instalación concreta: la central térmica de La Pereda, en Mieres. «Estamos trabajando en un proyecto relativamente sencillo y poco costoso para hacer las modificaciones en la caldera y que pueda pasar a quemar otros combustibles, como es el caso de la biomasa, que encaja plenamente en la política de descarbonización».

En lo que no quiso posicionarse Rabanal fue en la posibilidad de que esta central queme el Combustible Sólido Recuperable (CSR), material procedente de basura. «Es un tema que, en principio, su existencia o no existencia es cuestión de definición por parte del Principado; por lo tanto, hablar de ello es hablar de algo que no está encima de la mesa», dijo en referencia al plan de residuos regional que contempla esta posibilidad.

El máximo responsable de la hullera pública enumeró los nichos de negocio en los que quiere colocarse la compañía. «En servicios energéticos, como es el caso del suministro del calor basado en la geotermia de agua de mina; se prevé la posibilidad de explorar la energía eólica o la hidráulica, aprovechando las aguas de inundación de los pozos». En el ámbito medioambiental, «hay un asunto fundamental que es la restauración de espacios degradados en la que tenemos una larga experiencia ya en nuestros propia superficie y vamos a internar aprovecharla para ponerla en el mercado».

El consejero de Industria asegura que la transición está creando nuevas oportunidades

Estas declaraciones las hizo ayer por la tarde en el salón de actos del Centro Integrado de Formación Profesional de La Felguera, en Langreo.

«No es utopía»

En los coloquios participó el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica; Enrique Fernández manifestó que «va a haber oportunidades y ya hay empresas que las están aprovechando de forma decidida». Sobre todo, continuaba, en sectores como las energía renovables, eficiencia energética, en el ámbito de la construcción o de la movilidad sostenible. «Que la transición sea justa es un objetivo irrenunciable para este Gobierno, y significa que la actividad y el empleo que se va a perder de los sectores tradicionales se tienen que recuperar en la nueva economía que surja, basada en el conocimiento que es por donde van los mercados mundiales y globales en los que Asturias aspira competir. Esto no es una utopía, no es un sueño, hay empresas que ya lo están haciendo».

En las dos mesas de análisis estuvieron también presentes representantes del mundo empresarial, como el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Pancieres; del ámbito profesional, con José Augusto Suárez, decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros de Minas y Energía; y del mundo sindical, como Luis Ángel Colunga, vicesecretario general de Industriall Europe, y el propio secretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, quien dijo que la transición ya se encuentra en un punto de «no retorno» y que es preciso buscar las claves para este cambio justo.