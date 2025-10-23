El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El CEO de MasOrange, Meinrad Spenger. EFE

Orange confirma que la compra del 50% de MasOrange en España no afectaría al dividendo

La compañía fruto de la fusión de Orange y MásMóvil ha elevado un 3,7% su facturación hasta septiembre, mientras que la del grupo se estanca

Edurne Martínez
José A. González

Edurne Martínez y José A. González

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:29

Comenta

«Confiamos en poder llevar a cabo la posible adquisición de MasOrange sin afectar a la rentabilidad para el accionista». La frase del director financiero ... del grupo Orange, Laurent Martínez, en la conferencia de analistas de este jueves confirma la insistencia del grupo por hacerse por la filial española fruto de la fusión de Orange y MásMóvil en marzo de 2024. En su intervención, Martínez aseguró que la compañía puede asumir la compra del 50% que no posee de MasOrange -además de mencionar también la adquisición de Altice, matriz de SFR, el segundo operador francés- sin tocar el dividendo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo: «Esto es una locura, un infierno»
  2. 2 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  3. 3 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  4. 4 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  5. 5

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»
  6. 6

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel
  7. 7 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  8. 8 En busca de auroras boreales: lo que debes saber para verlas en Asturias
  9. 9 Nuevas ayudas en Asturias para los gastos del carné de conducir de personas desempleadas: requisitos y plazos
  10. 10 Amaral actuará en Avilés en el único concierto de su gira en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Orange confirma que la compra del 50% de MasOrange en España no afectaría al dividendo

Orange confirma que la compra del 50% de MasOrange en España no afectaría al dividendo