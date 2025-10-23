Orange confirma que la compra del 50% de MasOrange en España no afectaría al dividendo

«Confiamos en poder llevar a cabo la posible adquisición de MasOrange sin afectar a la rentabilidad para el accionista». La frase del director financiero ... del grupo Orange, Laurent Martínez, en la conferencia de analistas de este jueves confirma la insistencia del grupo por hacerse por la filial española fruto de la fusión de Orange y MásMóvil en marzo de 2024. En su intervención, Martínez aseguró que la compañía puede asumir la compra del 50% que no posee de MasOrange -además de mencionar también la adquisición de Altice, matriz de SFR, el segundo operador francés- sin tocar el dividendo.

La conferencia posterior a la presentación de resultados también ha servido para anunciar que el próximo 4 de diciembre la compañía gala repartirá un dividendo de 0,3 euros por acción y que en la próxima junta se propondrá una retribución mínima de 0,75 euros por título con cargo a los resultados del este ejercicio.

En el sector se comenta desde hace semanas que la operación está casi cerrada, por la que Orange adquiriría el 50% de MasOrange que está en manos de Lorca, el 'holding' participado por Providence, KKR y Cinven. El grupo galo ha confirmado en diferentes ocasiones que su intención es hacerse con el control de MasOrange cuando esté habilitada para ello. La propia consejera delegada del grupo Orange, Chrystel Heydeman, recordó este jueves en la conferencia de analistas que la posibilidad de sacar Masorange a Bolsa está bloqueada hasta abril del año que viene, es decir, hasta dos años después del cierre de la fusión con MásMóvil en España por el pacto de accionistas entre ambas compañías. Heydemann reiteró que está estudiando todas las opciones y que «no hay prisa» por llegar a un posible acuerdo.

La situación financiera de MasOrange es sólida. La primera 'teleco' de España por número de clientes facturó 5.664 millones de euros de enero a septiembre, un 3,7% más que el año pasado, y mejoró un 8% su Ebitda (resultado bruto de explotación) hasta los 2.195 millones. Sin embargo, la facturación del grupo Orange hasta septiembre se estancó en 29.846 millones , apenas un 0,04% más que el año pasado.