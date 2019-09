La plantilla pide el apoyo de vecinos y autoridades para «luchar hasta el final» El secretario general de CC OO de Industria, Damián Manzano, segundo por la derecha, ayer con el comité de empresa de Vesuvius. / M. ROJAS Los trabajadores convocan una jornada de huelga y dos marchas, una al Ayuntamiento y otra a la Junta MARTA VARELA LANGREO. Sábado, 7 septiembre 2019, 02:44

«Somos profesionales, y no desatenderemos nuestros trabajo, pero lucharemos hasta el final por nuestros empleos», aseguraban ayer los trabajadores de la factoría langreana Vesuvius tras decidir en asamblea las primeras movilizaciones para defender el empleo.

Sin descartar otras acciones, los operarios de Vesuvius secundarán una jornada de huelga el próximo lunes 16 de septiembre y ese mismo día realizarán una marcha a pie desde la empresa hasta el Ayuntamiento de Langreo. Por otro lado, el martes 24 la protesta será desde la empresa hasta la sede de la Junta General, en Oviedo. Unas movilizaciones en las que esperan estar apoyados por los vecinos de la comarca del Nalón.

En el Ayuntamiento solicitarán una reunión con el conjunto de la corporación para trasladar su situación y la necesidad de sumar apoyos frente a las intenciones de la compañía, mientras que en el Parlamento regional esperan poder reunirse con una representación de los grupos parlamentarios.

Además se desarrollarán otras acciones de forma paralela, intensificando el calendario de reuniones con colectivos sociales, vecinales y de toda índole. Encuentros en los que «esperamos que salgan nuevas ideas y apoyos para reivindicar nuestros empleos», manifestaba el presidente del comité de empresa, Juan Manuel Suárez Baragaño.

Entre los primeros apoyos han llegado los del club deportivo Unión Popular de Langreo, que ayer realizaban una invitación a los trabajadores de la planta langreana «a acudir al partido contra el Atlético de Madrid B para que puedan dar visibilidad a su problema», al mismo tiempo que les mostraban todo su apoyo y lanzaban una pregunta a sus socios, y a los vecinos del Nalón «¿Cómo puede seguir vivo el Unión, si en Langreo no hay trabajo».

Destacable es la unión de la plantilla y de sus familias, conscientes de que «es un golpe a toda la cuenca minera y a toda Asturias, es una deslocalización lo llamen como lo llamen», se explicaba desde el comité.

De los 28 a los 55 años

Detrás de los 11 despidos anunciados por la multinacional angloamericana, están otras tantas historias personales. La plantilla, una de las que menor absentismo tiene dentro de la multinacional y la que tiene mejor rendimiento y mayor calidad en el trabajo, según aseguran, se encuentran trabajadores que van desde los 28 a los 55 años.

Su compromiso con su trabajo siempre ha sido constante, recalcan. «Aquí si había o hay que sacar un pedido nos quitábamos descansos porque lo importante era entregarlo», explicaban ayer los trabajadores.

No entienden «cómo llegaron a decirnos que tienen la intención de despedirnos, sin que hubiese algo por lo que hacerlo, no lo entendemos. Sabemos que no tienen razón y ellos son conscientes. No pueden explicarlo, no hay motivos salvo que quieran ahorrar llevándolo todo a Europa del este como ya querían hace 10 años». Tienen que tener claro que «lucharemos por conservar nuestro empleo y por un futuro de la fábrica aquí en Langreo».