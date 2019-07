Maroto sobre Alcoa: «Yo no me escondo, doy la cara» La ministra española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, a su llegada a la reunión que han mantenido este lunes los Ministerios de Industria y Trabajo, los sindicatos y Alcoa / EFE La ministra de Industria acude por sorpresa a un encuentro con los trabajadores y defiende la labor de su gabinete. La aluminera insiste en pedir la ratificación de la plantilla a la operación y esta, con el apoyo del Gobierno, se niega N. A. E. GIJÓN. Martes, 2 julio 2019, 01:55

Muchas han sido las críticas que ha recibido la ministra de Industria Reyes Maroto y su equipo durante las últimas semanas por parte de los trabajadores de Alcoa, sobre todo los asturianos, que acusaban a su gabinete de ponerse de perfil y doblegarse ante las exigencias de la multinacional aluminera. «Yo no me escondo, doy la cara», les contestó ayer en persona Reyes Maroto, al acudir por sorpresa a un encuentro en Madrid con los comités de empresa de Avilés y La Coruña, en el que insistió en que siempre ha estado del lado de los trabajadores.

La ministra de Industria también defendió la labor de su equipo, el trabajo de coordinación y tutela de un proceso que, está convencida, ha sido fruto del trabajo de todos y que ha concluido con la elección de Parter, porque «era la mejor opción». «Cada empleo que podamos mantener, es un empleo de futuro», señaló también Reyes Maroto, según fuentes de su gabinete.

La ministra de Industria reconoció que se ha llegado hasta un momento «crucial» y, por ello, pidió «unidad de acción» del Ejecutivo y los sindicatos para que el proceso pueda llegar a buen puerto. «Hay mucho en juego, que Alcoa se retrate», afirmó, para reclamar a los representantes de los trabajadores «un ejercicio de responsabilidad». Según fuentes sindicales, Maroto llegó a comprometerse en que esta crisis va a «acabar bien».

Pide «unidad de acción» con los sindicatos y promete aprobar el estatuto para la industria

Lo que sí dejó claro es que no se va a reabrir ningún nuevo proceso de selección de inversores, como deseaba el presidente del comité de empresa de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, que ante la falta de transparencia de Alcoa y los problemas finales con Parter, pidió volver a analizar todas las ofertas recibidas, no solo las de Parter o Quantum, el segundo finalista y favorito de los trabajadores asturianos, pero que fue descartado por la aluminera por no cumplir con las garantías financieras. En su caso no hubo prórroga para solucionar este problema.

Por otro lado, la ministra de Industria también se comprometió a que el estatuto para la industria electrointensiva esté «tan pronto como el nuevo Gobierno sea operativo», después de que no pudiera aprobarse a tiempo en la anterior legislatura.

Alcoa retoma la venta de las factorías a Parter

Por otro lado, La venta de las factorías de Alcoa de Avilés y La Coruña a Parter vivió ayer un capítulo más, en este caso en forma de impulso a la operación. Ambas partes lograron llegar a un acuerdo para relanzar la transacción y evitar con ello poner en marcha el plan social e iniciar los despidos. La multinacional americana dará hasta fin de mes para que el fondo suizo solucione su falta de liquidez, aspecto que la aluminera alegó el viernes para poner en suspenso la venta, cuando más allá de avales, reclamó contar con 30 millones de dólares (unos 26,7 millones de euros) en dinero contante y sonante para dar el visto bueno a la operación. No obstante, a la espera de solucionar este asunto, el contrato podría firmarse esta misma semana.

«Hay un principio de acuerdo entre Alcoa y Parter para establecer el tipo de garantías y para trabajar de aquí hasta el 31 de julio para tenerlas en marcha», afirmó el secretario general de Industria, Raül Blanco, presente en las negociaciones en Madrid. Previamente, la ministra del ramo, Reyes Maroto, se había reunido con los comités de empresa para mostrar su «compromiso personal» a la plantilla, justo antes de emprender un viaje institucional a Marruecos, y les trasladó que su gabinete siempre ha estado de su parte.

Una vez que el acuerdo entre Alcoa y Parter parece que vuelve a estar hecho, queda otro asunto pendiente. La aluminera insiste en reclamar la ratificación de la operación por parte de la plantilla, mientras que esta se niega en rotundo en dar el visto bueno a una transacción de la que desconfía y cuyo proyecto apenas conoce y ve poco viable. Esa aprobación de la parte social es una condición impuesta por la multinacional americana que no está recogida en el acuerdo del ERE firmado en enero, algo que recordaron los trabajadores y en lo que también insistió el director general de Empleo, Ángel Allué, que asistió a las reuniones en nombre del Ministerio de Trabajo, y que defendió que la plantilla no tiene por qué dar el visto bueno a la operación.

El comité de empresa de la factoría asturiana considera que esta posición de Alcoa constituye un auténtico «chantaje», ya que la compañía sigue enrocada en que si la parte social no firma la aprobación de la transacción, no se ejecutará. «No vamos a avalar que Alcoa ha llevado a buen puerto esto, que nadie piense que vamos a ratificar nada», recalcó ayer el presidente del comité avilesino, José Manuel Gómez de la Uz (CC OO), que también advirtió de los problemas que puede acarrear que la operación se cierre en falso.

«Si quieren vender que vendan, pero nosotros no vamos a decir que sí», defendió también Daniel Cuartas, secretario general en Avilés de UGT-FICA y miembro del comité avilesino. Su compañero de USO, Alberto Grijalbo, se mostró coincidente. «No tenemos que ratificar una cosa negociada entre ellos», subrayó, enfadado por la insistencia de Alcoa en reclamar una aprobación con la que consideran que la aluminera se quiere lavar las manos si algo falla en el proyecto de Parter.

Fuentes de Alcoa, por su parte, aseguran que la multinacional está cumpliendo con el acuerdo alcanzado con la plantilla y destacan la ampliación del plazo para facilitar la venta de las factorías. «Los empleados son nuestra primera prioridad y agradecemos al Gobierno su apoyo», señalaron también.

La nueva fecha límite se sitúa, por tanto, en el próximo 31 de julio. Será «el cierre del proceso de una forma u otra», aseguró el director general de Industria y Telecomunicaciones de Asturias en funciones, Manuel Monterrey, que espera que todo finalice con el mantenimiento del empleo y la actividad industrial. «Nos congratularíamos», apuntó.

En este contexto, la opción de Parter vuelve a ser la única que queda sobre la mesa. El fondo suizo prevé diversificar la producción, pero solo arrancará las series de electrolisis si el precio de la electricidad se reduce a alrededor de 40 euros el megavatio. Ahora está en 52.