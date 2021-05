Tesla ya no acepta Bitcoin por su impacto medioambiental Elon Musk cede a las críticas por su elevado consumo energético y busca alternativas entre otras criptomonedas Elon Musk / Reuters ZIGOR ALDAMA Jueves, 13 mayo 2021, 16:58

Todos los expertos recomiendan lo mismo: invierta en criptomonedas solo el dinero que no necesite para vivir. Porque las nuevas divisas virtuales son sumamente volátiles y su cotización es una montaña rusa. No obstante, en los últimos años las subidas han sido mucho más acentuadas que las caídas, y el sector ha alcanzado ya un volumen de dos billones de dólares. Así, muchos se han hecho millonarios de la noche a la mañana y entidades que antes las habían denostado se han acabado rindiendo a la popularización de divisas como el Bitcoin. No en vano, que Elon Musk apostase por ella adquiriendo el equivalente a 1.500 millones dólares y aceptándola como medio de pago para los automóviles Tesla supuso un espaldarazo importante e impulsó la cotización al alza un 20%, hasta superar los 60.000 dólares.

Pero hoy el visionario magnate estadounidense ha anunciado que dejará de usarla. No porque desconfíe de su valor o augure un descomunal batacazo, sino por el importante impacto medioambiental que tiene su 'minado', un proceso que requiere de una gran potencia de computación que consume grandes cantidades de energía. «Las criptomonedas son una buena idea a muchos niveles y creemos que tienen un futuro prometedor. Pero no puede ser a costa del medio ambiente. Estamos preocupados por el rápido incremento del uso de combustibles fósiles en el minado y en las transacciones de Bitcoin», ha justificado Musk en Twitter.

El fundador de Tesla no venderá los Bitcoin que adquirió la empresa y los utilizará solo cuando el minado de la moneda sea más sostenible. Hasta entonces, buscará otras criptomonedas -hay muchas en el mercado- que utilicen menos del 1% de la energía que requiere Bitcoin. El anuncio de Musk se ha traducido en una caída notable de la cotización de la divisa, que ha llegado a bajar brevemente de la cota de los 50.000 dólares, a la que se han sumado otras criptmonedas como Ethereum o Dogecoin. Rápidamente, se han multiplicado los rumores sobre la posibilidad de que varios multimillonarios vendan sus monedas para hacer caja.

No obstante, Eneko Knörr, inversor vasco especializado en criptomonedas y en la tecnología que utilizan -el 'blockchain'-, considera que nada cambia en el panorama del sector. «Musk no vende el Bitcoin para evitar que se hunda la cotización, porque él es un fan de las criptomonedas, pero hace una concesión a quienes critican que no sea sostenible dejando de comerciar con ella. Lo importante para que los grandes fondos e instituciones financieras dejasen de considerar a Bitcoin como unos tulipanes y lo vieran como un activo de inversión real es que Tesla invirtiese 1.500 millones en ella, no que dejase comprar sus coches con ella, algo que no es especialmente práctico», explica.

Eso sí, Knörr reconoce que la crítica medioambiental es válida. «Es cierto que Bitcoin tiene un consumo energético muy alto. Y que ese consumo se lleva precisamente a países donde la energía no es verde», afirma. No obstante, señala que ese consumo no es mayor que el de la minería del oro, que «también consume mucha energía y que es muy nociva para el medio ambiente, pero de la que nadie dice nada». Knörr añade que hay que entender el Bitcoin como «un producto financiero del tamaño de un banco entero» y que «un BBVA entero con su red de oficinas también consume mucha energía».

A pesar de todo, el inversor afirma que las caídas en el valor que se ven hoy son normales y corrientes. «La gente está recogiendo beneficios igual que en el Nasdaq. Y no podemos olvidar que el Bitcoin ha multiplicado por diez su valor en los últimos doce meses. Que baje un 10% es una pequeña corrección muy habitual. Los inversores en criptmonedas seguirán con su vida igual de tranquilos. A la prensa le gusta anunciar el hundimiento, pero seguro que en una semana habrá subido un 10%», vaticina.