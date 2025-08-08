El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un avión de Air Europa. R. C.

Turkish Airlines plantea una oferta vinculante para hacerse con una participación en Air Europa

El movimiento de la aerolínea turca llega después de que Lufthansa abandonase su intento para comprar parte de la compañía

C. A.

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:33

Turkish Airlines mueve ficha sobre Air Europa después de que tanto la alemana Lufthansa como Air France-KLM hayan rechazado seguir con las negociaciones para ... adquirir una participación en la compañía de la familia hidalgo. Sin competidores de por medio, la aerolínea de bandera turca ha confirmado que planea presentar una oferta vinculante para hacerse con una parte minoritaria de la empresa, con el objetivo de ampliar su negocio a través de una firma con la que conseguiría operar vuelos desde España a Europa y Latinoamérica.

