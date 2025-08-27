El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió la semana pasada con el canciller indio Subrahmanyam Jaishankar, en un contexto marcado por nuevas tensiones con EEUU por la compra de crudo ruso. Reuters

Entran en vigor los aranceles del 50% de Trump a las importaciones de India

Trump acusa a Nueva Delhi de financiar la guerra en Ucrania por sus compras de petróleo ruso

E. P.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:30

Los aranceles del 50% impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a algunos productos importados de India han entrado este miércoles en vigor, ... en lo que pretende ser una represalia de Washington contra el país asiático por sus compras de petróleo ruso.

