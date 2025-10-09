El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El director general de Asturex, Bruno López. A. Piña

Las exportaciones de empresas asturianas a EE UU se desploman un 22% por la caída de proyectos renovables

Asturias sufre los efectos de la crisis industrial de Alemania, cuyas ventas al exterior descienden un 3,8% hasta julio por el impacto en el metal

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 06:23

Comenta

Las exportaciones de las empresas asturianas a Estados Unidos cayeron un 22,18%, hasta los 131,21 millones de euros, en los siete meses ... del año, en comparación con el mismo periodo de 2024. Los responsables de este desplome no son los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, pero sí otra de sus políticas. En concreto, las relacionadas con los proyectos de energías renovables, a los que ha declarado la guerra. Así, ha paralizado, sobre todo, plantas eólicas marinas y parece que su ambición por impulsar los combustibles fósiles va en aumento. Estas decisiones han tenido un impacto notable en el comercio asturiano con dicho país, dada la presencia de compañías especializadas en la construcción de piezas para el sector de las energías limpias.

