Las exportaciones de empresas asturianas a EE UU se desploman un 22% por la caída de proyectos renovables

Las exportaciones de las empresas asturianas a Estados Unidos cayeron un 22,18%, hasta los 131,21 millones de euros, en los siete meses ... del año, en comparación con el mismo periodo de 2024. Los responsables de este desplome no son los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, pero sí otra de sus políticas. En concreto, las relacionadas con los proyectos de energías renovables, a los que ha declarado la guerra. Así, ha paralizado, sobre todo, plantas eólicas marinas y parece que su ambición por impulsar los combustibles fósiles va en aumento. Estas decisiones han tenido un impacto notable en el comercio asturiano con dicho país, dada la presencia de compañías especializadas en la construcción de piezas para el sector de las energías limpias.

El director general de Asturex (la Sociedad de Promoción Exterior del Principado), Bruno López, ofreció este miércoles esta explicación en el marco de un encuentro con los medios de comunicación para analizar el comportamiento del comercio internacional de la región. A pesar de que la caída de las ventas a Estados Unidos es porcentualmente llamativa, son más preocupantes las consecuencias para la economía asturiana de la crisis que atraviesa Alemania, que es el motor industrial de Europa «y especialmente para Asturias». De ahí que la compleja situación que afronta sea ya patente en el comercio exterior del Principado, con una facturación que en los siete primeros meses del año cayó un 3,8% respecto al ejercicio anterior. Este descenso se debe a la reducción de las ventas del sector metal, que «está muy integrado en las cadenas globales de valor europeas», explicó ayer López. En cifras, en julio de 2023, la región exportaba a Alemania 432 millones de euros, mientras que este año bajó a 220.

Pese a los problemas, el director general de Asturex resaltó que la exportación asturiana «se consolida con un superávit de 50,4 millones de euros en julio y alcanza los 633 exportadores reguladores», un 0,5% más en la comparativa interanual. «La fortaleza de nuestra estructura exportadora se demuestra en la calidad de nuestros operadores. Más de 1.500 empresas asturianas exportan, y el crecimiento del número de exportadores regulares es el mejor indicador de la consolidación de Asturias en los mercados globales», añadió.

Por partidas, la fundición, hierro y acero ocupa un lugar protagonista, con un incremento aculado del 13,4%. Asimismo, el director general de Asturex destacó la buena salud de la construcción naval asturiana, que registra un «espectacular» aumento del 64,3%. En cuanto a los destinos, Francia se mantiene como el principal, con una subida del 6,5% en los siete primeros meses.

Asturex perfila ya la estrategia para 2025, enfocada en anticipar oportunidades internacionales, diversificar mercados y reforzar la posición global de las compañías de la región. En esta hoja de ruta, Mercosur se alza como una opción muy atractiva para el tejido productivo asturiano gracias al acuerdo comercial alcanzado con la Unión Europea. En cuanto a la diversificación, el sudeste asiático es «la gran apuesta», donde Asturex reforzará su presencia. La atracción de talento joven a la internacionalización y el uso de herramientas de inteligencia comercial son otras de las metas planteadas.