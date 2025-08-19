La guerra arancelaria comienza a impactar en las exportaciones asturianas

Ningún territorio es ajeno al impacto de la guerra arancelaria en su comercio exterior, tampoco Asturias. De momento, los efectos no son mayúsculos, pero ... ya se empiezan a notar cambios, como revelan los datos sobre los intercambios que realiza la comunidad y de los que informa la Dirección Territorial de Comercio en Asturias. En el primer semestre del año, las exportaciones de la región se redujeron un 1,4%, hasta algo menos de 2.903 millones de euros.

Ese tímido descenso no es únicamente atribuible a los aranceles y a la incertidumbre que les rodea. De hecho, el año pasado, en el mismo periodo, la rebaja fue mucho mayor, del 11,3%. Llueve por tanto sobre mojado e influye mucho la debilidad de la economía europea en su conjunto.

No obstante, si se baja al detalle sí se comprueba que la guerra comercial empieza a afectar. Como ejemplo, las ventas desde Asturias a Estados Unidos (EE UU) se rebajaron un 20,2% en los primeros seis meses del año, hasta los 103,5 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que la primera oleada de aranceles impuesta por la Casa Blanca al Viejo Continente comenzó a aplicarse en abril, por lo que solo ha tenido efectos directos en la segunda mitad del semestre. No obstante, los indirectos ya se produjeron con el mero anuncio de las tasas, como la búsqueda de nuevos clientes y proveedores o incluso el adelanto de envíos en los primeros meses del año para intentar esquivar las futuras subidas. Igualmente, pese a su tamaño, el peso de Estados Unidos en las exportaciones de la región no es preeminente. En el primer semestre solo concentró un 3,6% de las ventas.

Frente a esto, se temen más los efectos indirectos de los aranceles, como el impacto que pueden tener en economías más dependientes del país americano, como la germana, que a su vez suele tirar con fuerza del comercio exterior asturiano. Y ahí se vuelve a notar una tendencia a la baja. Las exportaciones desde el Principado a Alemania se redujeron un 19,5% en los primeros seis meses del año, hasta 194,3 millones. En el mismo periodo de 2024 ya habían retrocedido un 39,7%.

Ante esta coyuntura, desde la Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias (Asturex) animan a las compañías a explorar otros mercados, como pueden ser los asiáticos o América Latina. Sin embargo, ante la incertidumbre actual, se está yendo más a lo seguro y, a pesar de la debacle alemana, las exportaciones de la región dirigidas a la Unión Europea entre enero y junio aumentaron un 6,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Suponen el 59,2% del total y crecieron aún más las destinadas a la zona euro, un 9,4% –su peso es del 53%–.

Esto muestra que el comportamiento en todos los mercados no fue homogéneo. Tampoco lo fue el de los diferentes productos. Los metales no ferrosos, en los que se integra el cinc, siguen siendo la principal mercancía que se exporta desde Asturias. Es un 22,2% del global, a pesar de caer un 5,2%, hasta los 651 millones. Por detrás está el hierro y acero, con 556 millones y un repunte del 7,1%, que hace que su peso sobre el total de las ventas al exterior escale hasta el 19,2%.

Saldo comercial positivo

Frente a la reducción de las exportaciones, las importaciones aumentaron un 1,1% interanual en el primer semestre hasta los 2.712,5 millones de euros. Estas compras suelen venir determinadas por una mayor o menor actividad de la industria regional, ya que sobre todo se trata de materias primas y productos energéticos y, además, se ven muy influenciadas por las cotizaciones en los mercados globales.

Con Arcelor lejos de sus máximos de capacidad y la central de Aboño reconvertida a gas se da la circunstancia de que en el primer semestre se desplomó la adquisición de carbón un 30,6% hasta 266,2 millones, mientas que la de gas se disparó un 137,6% hasta 209,9 millones. En cuanto a la compra de minerales, aumentó un 6,6% hasta 750,2 millones.

Por otro lado, el Principado registró un superávit en su saldo comercial de 190,4 millones de euros frente al de 261,2 de 2024. El del saldo no energético fue mucho mayor, de 621,2 millones de euros, aunque inferior a los 815,7 de 2024.