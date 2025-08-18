El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recolectores de aceitunas. Óscar Chamorro

Las exportaciones de coches y aceite se desploman más de un 10% por los aranceles de Trump

La guerra comercial golpea las ventas de España a EE UU con una caída general del 5% en el primer semestre y el déficit comercial con Washington se dispara casi un 40%

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:03

Las estadísticas oficiales comienzan a reflejar las consecuencias de la guerra comercial y la política arancelaria decretada por Donald Trump con el resto del mundo. ... Los datos recogidos en el informe mensual de Comercio Exterior que publicó este lunes el Ministerio de Economía y Comercio reflejan que las exportaciones de España a Estados Unidos se han desplomado un 5,1% en el primer semestre del año. Solo en el mes de junio, cuando los aranceles impuestos eran ya del 10%, las ventas cayeron un 6,5% respecto al mismo mes del año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  2. 2 Asturias, con ocho fuegos activos, lucha por salvar sus entornos naturales
  3. 3 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  4. 4

    Vega-Arango: «El mejor regalo sería la victoria del Sporting»
  5. 5 Atendido un paciente psiquiatrico fuera de sí en su domicilio de la calle Llanes en Gijón
  6. 6 Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman
  7. 7 El Real Oviedo cierra a Bailly y busca otro central
  8. 8 Dani Vidal será el sustituto de Rozada como entrenador en el Real Avilés
  9. 9 Incendios forestales en Asturias | Lucha sin cuartel para proteger el paraíso natural
  10. 10 800 antitaurinos recorren Gijón al grito de «la tortura no es cultura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las exportaciones de coches y aceite se desploman más de un 10% por los aranceles de Trump

Las exportaciones de coches y aceite se desploman más de un 10% por los aranceles de Trump