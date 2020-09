El Congreso vota este jueves el decreto municipal María Jesús Montero, ministra de Hacienda / EFE Los técnicos de Hacienda calculan que repartir el fondo de 5.000 millones atendiendo sólo al criterio poblacional perjudicará a los ayuntamientos en más de 955 millones de euros CRISTINA VALLEJO Madrid Miércoles, 9 septiembre 2020, 19:09

El Congreso de los Diputados vota este jueves el decreto municipal, que incluye una serie de medidas para apoyar la financiación de los ayuntamientos, como un fondo de hasta 400 millones de euros para cubrir la caída de los ingresos de sus sistemas públicos de transporte o la suspensión de la regla de gasto, entre otras iniciativas. Aunque la más controvertida es la que contempla la constitución de un fondo de 5.000 millones de euros que se repartiría entre los municipios que cedieran de forma voluntaria al Estado central sus remanentes, con objeto de que puedan utilizar esos recursos sin incurrir en déficit.

Hasta 31 alcaldes de trece formaciones políticas diferentes se manifestaron en los pasados días en contra de esta fórmula y abogaron por que el fondo de 5.000 millones se distribuya al margen de la disponibilidad de ahorros y únicamente con la población como criterio. El capítulo de los 5.000 millones de euros repartidos entre las localidades que cedan sus remanentes sólo cuenta con el apoyo explícito del Partido Socialista, por lo que es de esperar que el decreto decaiga. Si bien los grupos parlamentarios están negociando intensamente en las últimas horas y a varias bandas.

El presidente de la Federación Española de Municipos y Provincias, Abel Caballero, se ha manifestado este miércoles a favor de la propuesta formulada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el decreto se tramite en parte como proyecto de ley, de manera que el capítulo que trata los criterios de reparto de los 5.000 millones puedan ser objeto de negociación.

El objetivo del Ejecutivo, de hecho, con las negociaciones que están discurriendo pasan porque una mayoría garantice la convalidación del decreto a cambio de que se tramite como proyecto de ley y se puedan hacer cambios en su redacción.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que la propuesta de los 31 alcaldes de repartir el fondo de 5.000 millones de euros de forma proporcional a la población residente en cada entidad local y no a cambio del eventual préstamo de los remanentes perjudicaría a los municipios españoles en más de 955 millones de euros, lo que supondría un recorte del 25,5%.

«Los ayuntamientos que sufren un déficit estructural y no disponen de remanentes serían los grandes beneficiados del fondo, puesto que no podrían acceder al no tener remanentes líquidos que prestar. Por su parte, los ayuntamientos con más solvencia a largo plazo serían los más perjudicados». Así explican desde GESTHA las consecuencias de repartir el fondo de 5.000 millones de euros según criterios poblacionales y no a cambio de los remanentes.

Barcelona sería el ayuntamiento que más ganaría con la fórmula poblacional, con un incremento de los recursos disponibles de casi 44 millones de euros, seguido de Valencia y Zaragoza, que ganarían casi 30 millones. En el lado contrario se situaría Madrid, que perdería más de 134 millones de euros, seguido de Orense, que vería mermados sus recursos en casi 28 millones, mientras que Pozuelo de Alarcón dejaría de percibir 18 millones y Santander, más de 12 millones.