El horno alto 'B' de Arcelor acumula tres jornadas parado por la reparación de una cinta que transporta material. Las tareas se iniciaron a ... primera hora del lunes y la última previsión, al cierre de esta edición, era poder arrancarlo durante esta pasada madrugada. Los operarios se afanan en centrar esta parte de la maquinaria, pero no resulta sencillo, de manera que los trabajadores se prolongan más de los previsto. Se trataba de una intervención programada, por el deteriorado estado de esta cinta por la que pasa el material que se desecha tras el cribado y no llega a utilizarse para cargar el horno. Pero la reparación se ha extendido en el tiempo, a pesar de que, en principio, no era un asunto grave.

Según explicaron fuentes de la multinacional, tanto el horno alto 'B' como los trenes de laminación de chapa, carril y alambrón –todos ellos en la planta de Gijón– se han sometidos estos días a trabajos de mantenimiento. No obstante, el primero se someterá a una intervención más profunda a finales de septiembre, cuando está programada una parada de siete días. El objetivo es asegurar el buen funcionamiento del horno, dado que es previsible que en un futuro cercano opere en solitario, puesto que el 'A' finaliza su vida útil en 2026.

Precisamente, en el primer trimestre está previsto que arranque el nuevo horno híbrido de arco eléctrico, que transformará la acería de Gijón. Centenares de trabajadores se afanan en cumplir el calendario de las obras del que es el primer proyecto de descarbonización de Arcelor en Europa. Sin embargo, aunque finalicen en la fecha fijada, serán necesarios entre seis meses y un año para homologar la producción.

Antes de eso, con el final de 2025, llegará el del sínter 'B', que se clausurará por cuestiones medioambientales. Aquí se abre una incógnita sobre qué pasará hasta que funcione la nueva acería porque solo el 'A' no es suficiente para abastecer de material a los dos hornos altos.