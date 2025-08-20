El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los dos hornos altos de Arcelor, en la planta de Gijón. José Simal

El horno alto 'B' de Arcelor acumula tres jornadas parado por la reparación de una cinta

La instalación se someterá en septiembre a una intervención de mantenimiento que durará una semana

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:17

El horno alto 'B' de Arcelor acumula tres jornadas parado por la reparación de una cinta que transporta material. Las tareas se iniciaron a ... primera hora del lunes y la última previsión, al cierre de esta edición, era poder arrancarlo durante esta pasada madrugada. Los operarios se afanan en centrar esta parte de la maquinaria, pero no resulta sencillo, de manera que los trabajadores se prolongan más de los previsto. Se trataba de una intervención programada, por el deteriorado estado de esta cinta por la que pasa el material que se desecha tras el cribado y no llega a utilizarse para cargar el horno. Pero la reparación se ha extendido en el tiempo, a pesar de que, en principio, no era un asunto grave.

