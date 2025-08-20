El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los dos hornos altos de Arcelor, en la planta de Gijón. Arnaldo García

El horno alto 'B' de Arcelor parará en septiembre para prepararse ante el fin de la vida útil del 'A'

Esta instalación detuvo su actividad productiva desde primera hora del lunes para sustituir una cinta que transporta material

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:53

El horno alto 'B' de Arcelor se prepara para funcionar en solitario, ante el final de la vida útil del 'A' en 2026. Para ... ello, se someterá a una parada de mantenimiento a finales del mes de septiembre, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento que permitan asegurar el correcto funcionamiento de la instalación. En principio, la siderúrgica plantea detenerlo durante siete días para acometer estos trabajos. Muchos menos de los veinte fijados inicialmente, cuando la parada iba a realizarse el pasado enero. La fecha se fue retrasando porque la idea de la multinacional es exprimir al máximo el tiempo que le quede al horno alto 'A', al menos hasta que haya una alternativa que evite la pérdida de capacidad productiva.

