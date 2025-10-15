El horno alto 'B' de Arcelor, «en proceso de estabilización», y el sínter 'A', en parada

El horno alto 'B' de Arcelor se encuentra en «proceso de estabilización» aún más de dos semanas después de su arranque tras una parada ... para someterse a trabajos de mantenimiento. Según confirmó la multinacional a este periódico, la instalación está «a media marcha» debido a varios incidentes registrados tras la reanudación de las operaciones. Fuentes sindicales explicaron que, al menos se registró un incendio y la perforación de una tobera. Todavía no hay previsión de fecha para que pueda funcionar al 100%, aunque, si no hay más incidentes, explicó la compañía, será «cuestión de días».

Es vital que el horno alto 'B' vuelva a operar con normalidad, ya que en un futuro próximo tendrá que hacerlo en solitario, ante el cercano fin de la vida útil del 'A', en 2026 si no se acometen cuantiosas inversiones para mantenerlo activo. La dirección asturiana plantea que, al menos, se mantenga hasta que entre en funcionamiento la acería eléctrica de Gijón, hito que se calcula para el primer trimestre del próximo año. No obstante, incluso cuando ya esté en marcha, serán necesarios entre seis meses y un año para homologar la producción. Antes de eso, a finales de diciembre de este año, parará el sínter 'B' por razones medioambientales. De ahí la importancia de que se cumpla el calendario y la nueva acería gijonesa esté operativa en la fecha prevista, ya que un solo sínter no es suficiente para abastecer a los dos hornos altos.

De hecho, el sínter 'A' inició el domingo una parada programada de 50 días. Durante ese tiempo, se implementarán mejoras para que esté en óptimas condiciones cuando el 'B' deje de operar. De modo que la capacidad de producción de Arcelor se reducirá durante varios meses, en un contexto en el que el mercado del acero está muy debilitado por las importaciones de países asiáticos. Sobrecapacidad a la que la Unión Europea trata de dar respuesta con el plan comercial presentado la pasada semana, que plantea elevar al 50% los aranceles a las importaciones que superen el cupo establecido, que, a su vez, se reduce en un 47%.

Por otro lado, Arcelor evalúa los daños provocados en el tren de chapa, situado en la planta de Gijón, tras el fuego originado el lunes en dichas instalaciones. Por el momento, se desconoce el origen del incendio, que se prolongó durante cinco horas, aproximadamente entre las 13 y las 18 horas, hasta que los bomberos de la siderúrgica sofocaron las llamas. Todo el personal del tren de chapa fue desalojado para garantizar su seguridad y no hubo que lamentar daños personales. Al parecer, está afectada la galería subterránea de la zona de enfriaderos, donde el fuego ocasionó desperfectos en el cableado, algunas salas eléctricas y una cabina de control. Según fuentes de la multinacional, tras el incidente pudo reanudarse la producción en dicho taller.