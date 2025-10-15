El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los dos hornos altos de Arcelor, en la planta de Gijón. D. Arienza

El horno alto 'B' de Arcelor, «en proceso de estabilización», y el sínter 'A', en parada

El sínter 'B' se clausurará a finales de diciembre por cuestiones ambientales, como ya había programado la multinacional

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:50

El horno alto 'B' de Arcelor se encuentra en «proceso de estabilización» aún más de dos semanas después de su arranque tras una parada ... para someterse a trabajos de mantenimiento. Según confirmó la multinacional a este periódico, la instalación está «a media marcha» debido a varios incidentes registrados tras la reanudación de las operaciones. Fuentes sindicales explicaron que, al menos se registró un incendio y la perforación de una tobera. Todavía no hay previsión de fecha para que pueda funcionar al 100%, aunque, si no hay más incidentes, explicó la compañía, será «cuestión de días».

