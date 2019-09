El Principado analizará el impacto de la «reconversión verde» para fijar su estrategia Enrique Fernández junto a la directora general de Minería, Energía y Reactivación, Belarmina Díaz. / H. ÁLVAREZ Creará una mesa con los agentes sociales y el Gobierno central para «no salir perdedora» de la descarbonización NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN. Miércoles, 25 septiembre 2019, 03:27

El Principado quiere que la economía asturiana sea «competitiva, sostenible, inclusiva, dinámica y resiliente», cinco características para las que, ayer, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, y su equipo dieron sus recetas en la Junta General en una comparecencia de más de ocho horas en la que el proceso de descarbonización fue uno de los grandes protagonistas. «Nos estamos enfrentando a una nueva reconversión verde y no queremos que Asturias salga perdedora», subrayó el responsable regional, que anunció la creación de una mesa junto a los agentes sociales para analizar los efectos de este proceso para reorientar la estrategia de la comunidad de cara a convertir «las amenazas en oportunidades». En este sentido, hizo un llamamiento también al resto de partidos. «Cuanta mayor variedad de opiniones constructivas y proactivas, mejor», afirmó, aunque la mesa no será «una asamblea o una multitud», aclaró, en referencia al enfado del PP, que reprochó a la Federación Asturiana de Empresarios que no contara con ellos al pedir un análisis de este proceso al Gobierno central y regional.

Fernández inició su comparecencia pidiendo dejar a un lado «el pesimismo que nos ha perseguido en las últimas décadas», pero también reconoció los problemas a los que se enfrenta Asturias, con una transición que, apuntó, debe ser «justa», aunque también la ve como ineludible. «Lo disparatado sería el inmovilismo», declaró.

El Principado fió gran parte de su estrategia a las políticas nacionales y europeas. Así, en materia industrial se comprometió a defender un pacto de Estado que tenga en cuenta las particularidades de Asturias, que las compensaciones por las emisiones indirectas del CO2 vayan al máximo de lo que permite la UE, exigir al Gobierno central la aprobación del estatuto para las electrointensivas y que presione a Bruselas para lograr un arancel ambiental, reclamar la construcción de la línea de 400 kilovoltios Sama-Velilla o continuar con el proceso de regularización de la regasificadora de El Musel para su puesta en marcha en 2020. Los contratos de transición justa que permitan revitalizar las comarcas afectadas por la descarbonización y el intento de lograr la mayor cantidad posible de fondos, tanto europeos como nacionales, serán también prioridades.

Fernández, además, cargó contra empresas como Vesuvius, con la que «el capitalismo muestra su peor cara» al olvidar el elemento social, y también se mostró preocupado por decisiones «unilaterales» de compañías que optan por cerrar sin ofrecer una alternativa, en referencia a la petición de Iberdrola de cesar la actividad de la térmica de Lada.

En este sentido, apostó por sustituir de forma paulatina la generación térmica por renovables, con la vista puesta en la energía eólica, la biomasa, la geotermia, la fotovoltaica, el aprovechamiento de calores residuales de la industria y también impulsar la eficiencia energética, el almacenamiento de energía y la captura de CO2. Todo dentro de una transición justa, «pactada y pautada», que además de dotar de seguridad a la red eléctrica regional permita mantener el empleo, para lo que se establecerá una estrategia para identificar proyectos de reactivación.

Por otro lado, Fernández avanzó que prevé «cambios importantes» en el servicio regional de empleo, que intentará potenciar la inserción laboral de los colectivos que tienen más dificultades para ello, apostará por itinerarios personalizados y se potenciará la relación con las empresas para facilitar la empleabilidad y que se puedan cubrir sus necesidades, con una apuesta decidida por la FP Dual.

Medidas en materia de digitalización, captación de proyectos mediante una unidad de aceleración de inversiones estratégicas con alto impacto en empleo, fomento de la internacionalización y el comercio regional o la apuesta por la explotación de yacimientos de minerales de alto valor añadido completaron una exposición que los partidos de la oposición consideraron poco concreta, aunque reconocieron las dificultades a las que tendrá que hacer frente.