El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalaciones de Orovalle, en Belmonte de Miranda. J. M. Pardo

Orovalle dispara su producción, aunque sufre retrasos en Carlés

Los yacimientos asturianos produjeron 10.008 onzas de oro equivalente entre los meses de abril y junio, lo que refleja un aumento del 19%

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:58

El tercer trimestre del año fiscal, que concluyó el 30 de junio, fue muy positivo para Orovalle, la filial de Orvana en España que ... explota las minas de oro asturianas de Boinás y Carlés. Según expresa en sus últimos resultados, las mejoras operativas impulsaron una mayor producción trimestral y continúan respaldando una sólida generación de flujo de caja operativo. Así, los yacimientos asturianos produjeron 10.008 onzas de oro equivalente entre los meses de abril y junio, lo que refleja un aumento del 19% en comparación con las 8.416 del trimestre anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  2. 2 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  3. 3

    De templo del disco a paraíso del hojaldre en la Plazuela, en Gijón
  4. 4 Máxima alerta en Genestoso, en Cangas del Narcea, por el paso del fuego a la zona de Cacabiecho: «Está descontrolándose la situación»
  5. 5 Atascazo en la autovía entre Gijón y Villaviciosa por una cuádruple colisión con un herido
  6. 6

    El Principado prevé ceder la explotación a largo plazo de Perlora para recuperar su uso turístico
  7. 7 Un buitre salvaje desorientado paraliza el tráfico en Valliniello, a las afueras de Avilés
  8. 8 Hallan a un menor con drogas en el Festival de la Cerveza de Avilés mientras cuidaba a su hermana de tres años
  9. 9

    El Sporting ultima el fichaje del extremo Dani Luna
  10. 10 Herido grave un policía tras una agresión en las fiestas de Luarca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Orovalle dispara su producción, aunque sufre retrasos en Carlés

Orovalle dispara su producción, aunque sufre retrasos en Carlés