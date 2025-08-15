Orovalle dispara su producción, aunque sufre retrasos en Carlés

El tercer trimestre del año fiscal, que concluyó el 30 de junio, fue muy positivo para Orovalle, la filial de Orvana en España que ... explota las minas de oro asturianas de Boinás y Carlés. Según expresa en sus últimos resultados, las mejoras operativas impulsaron una mayor producción trimestral y continúan respaldando una sólida generación de flujo de caja operativo. Así, los yacimientos asturianos produjeron 10.008 onzas de oro equivalente entre los meses de abril y junio, lo que refleja un aumento del 19% en comparación con las 8.416 del trimestre anterior.

Según explica el grupo, el aumento en se debió a una mayor producción de oro: 8.536 onzas en el tercer trimestre del año fiscal 2025, en comparación con las 6.792 onzas del trimestre anterior.

El efectivo neto acumulado del ejercicio fue de 26,1 millones de dólares, en comparación con los 15 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, Orvana apunta que continúa avanzando en la reorganización operativa del área minera. Con ello, la mina Boinás se centrará en la extracción de mineral oxidado, más fácil de procesar, mientras que la mina Carlés suministrará el material de 'skarn' necesario para la mezcla.

No obstante, la extracción en esta última sufre retrasos. En el tercer trimestre se reanudaron en ella operaciones con actividades iniciales enfocadas en evaluaciones de ventilación, desagüe y mejoras en las rampas de acceso. Explica el grupo que, el proceso de incorporación del personal se ha enfrentado a retrasos debido a la obtención de permisos y la integración completa del equipo, lo que pospondrá la producción de mineral prevista para 2025 hasta el primer trimestre de 2026, lo que afectará al plan general de producción para el año fiscal 2025. Por ello, la mina Boinás se mantuvo como la única fuente de mineral durante el tercer trimestre.