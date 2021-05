No se endurecerá la prejubilación de los trabajadores despedidos en 2021 Escrivá avanza que en el acuerdo que cerrarán «en cuestión de días» se introducirá una cláusula de salvaguarda para que no aplique a los ERE El ministro de Inclusión y Seguridad Social, Jose Luis Escrivá. / J. García LUCÍA PALACIOS Madrid Viernes, 28 mayo 2021, 17:05

Ni esos más de 1.200 empleados que serán despedidos este año por el Banco Sabadell ni ninguna de las más de 35.000 personas que se verán afectadas por alguno de los ERE ya anunciados se verán perjudicados por el nuevo diseño de penalizaciones que están a punto de cerrar el Gobierno y los agentes sociales dentro del primer paquete de medidas de la reforma laboral de pensiones. Esta es una de las últimas concesiones que parece haber hecho el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en aras de alcanzar un acuerdo que se cerrará «en cuestión de días». Así lo reconoció este viernes el propio Escrivá durante una entrevista en TV3.

Significa esto que el Gobierno introducirá en la nueva norma, a petición de los agentes sociales, una cláusula de salvaguarda para que no se apliquen a las personas que hayan sido despedidas a lo largo de este año los nuevos coeficientes reductores cuando se jubilen antes de tiempo, tal y como precisó el ministro. Asimismo, explicó que con carácter general la reforma se implantará gradualmente para que a nadie le afecte súbitamente. «Tampoco queremos que alguien que tenía pensado tomar una decisión se vea afectado por un cambio normativo sobrevenido. No se trata de que alguien en este momento tenga que cambiar su comportamiento de forma súbita», aseguró Escrivá. En este sentido, precisó que los ERE que se están planteando en la banca y otras grandes empresas en muchos casos no tienen que ver con la jubilación, aunque se denominen «prejubilaciones», y que son reestructuraciones empresariales que no están influidas por el hecho de que vaya a haber una reforma de pensiones.

El nuevo esquema de coeficientes reductores será mensual, en lugar de trimestral como ahora y dará un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas: es decir, cuanto más tiempo hayas trabajado, menor será el castigo por adelantar el retiro. Además, se ha establecido que las nuevas penalizaciones se implantarán de forma progresiva en los próximos 12 años, según la última propuesta que está encima de la mesa y sobre la que aún están discutiendo.

Así, aunque el acuerdo está muy cerca, aún no es una realidad. Ya está pactado lo que es propiamente el contenido, pero todavía hay que darle forma, algo que puede resultar muy complejo y a lo que tampoco ayudan las filtraciones. «Tenemos ya un acuerdo programático de los elementos y ahora estamos intercambiando el texto legal», apuntó el ministro.

En este primer paquete el elemento clave será la revalorización de las pensiones en función del IPC del año anterior y la derogación del factor de sostenibilidad. Quedará para negociar en los próximos meses los tramos concretos por los que cotizarán los autónomos.