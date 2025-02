Un 30% de los prejubilados sufrirá un doble recorte con las nuevas penalizaciones

Las empresas tendrán que pagar las cotizaciones sociales de sus becarios

Los becarios tendrán que ser dados de alta en la Seguridad Social por las empresas que les acojan, lo que implica, por tanto, pagar sus cotizaciones, tanto si su trabajo está remunerado como si no. Así se recoge en el borrador de acuerdo en materia de pensiones enviado el pasado martes a los agentes sociales por el ministerio dirigido por José Luis Escrivá.

En realidad, el Gobierno ya aprobó una norma que obligaba a darles de alta en el sistema en 2018, pero no llegó a establecer el reglamento para ponerlo en marcha. Ahora Escrivá fija un plazo máximo de tres meses para desarrollar esta normativa y «garantizar» así que «la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria, determine la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado», según especifica el texto. De esta forma, de aprobarse este primer paquete de medidas este mes, ya en septiembre los becarios pasarían a cotizar a la Seguridad Social, lo que mejoraría además los ingresos del sistema.

Otra de las medidas que recoge este borrador de acuerdo es revisar en el plazo de seis meses las pensiones de viudedad para «aproximar» las condiciones de acceso de las parejas de hecho al de las parejas constituidas en matrimonio.

Además, el Gobierno accede a otra vieja reivindicación de los sindicatos: aprobar con carácter indefinido la 'cláusula de salvaguarda', que permite a las personas despedidas antes de la entrada en vigor de la reforma de 2013 y que no trabajaron más mantener las condiciones de jubilación previas (más ventajosas).