Dos jóvenes observan los precios de la vivienda en una inmobiliaria de Gijón. Paloma Ucha

El precio de la vivienda en Asturias se dispara un 13,5%, su mayor ritmo desde el año 2007

Es la sexta tasa más alta del país –que registra un alza del 12,8%–. Los inmuebles de segunda mano suben un 14,1% mientras que la obra nueva avanza un 10,4%

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:51

Comenta

El mercado inmobiliario en Asturias vive una etapa de gran dinamismo, con aumentos de dos cifras tanto en el volumen de compraventas como en ... el valor del metro cuadrado. Precisamente ayer, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos del Índice de Precios de Vivienda (IPV) correspondientes al tercer trimestre, en el que Asturias registró un incremento interanual –respecto al mismo período del año anterior– del 13,5%, la sexta tasa más elevada del país y el mayor ritmo de crecimiento desde el primer trimestre de 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando los precios se elevaron un 15,8%. En el conjunto del país, el avance fue del 12,8%, con Murcia (15%), Aragón (14,6%) y Castilla y León (14,4%) en lo más alto de la tabla, mientras que Navarra (10,9%), Cataluña (11,3%) y Castilla-La Mancha (11,3%) cierran la lista.

