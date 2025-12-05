El precio de la vivienda en Asturias se dispara un 13,5%, su mayor ritmo desde el año 2007

El mercado inmobiliario en Asturias vive una etapa de gran dinamismo, con aumentos de dos cifras tanto en el volumen de compraventas como en ... el valor del metro cuadrado. Precisamente ayer, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos del Índice de Precios de Vivienda (IPV) correspondientes al tercer trimestre, en el que Asturias registró un incremento interanual –respecto al mismo período del año anterior– del 13,5%, la sexta tasa más elevada del país y el mayor ritmo de crecimiento desde el primer trimestre de 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando los precios se elevaron un 15,8%. En el conjunto del país, el avance fue del 12,8%, con Murcia (15%), Aragón (14,6%) y Castilla y León (14,4%) en lo más alto de la tabla, mientras que Navarra (10,9%), Cataluña (11,3%) y Castilla-La Mancha (11,3%) cierran la lista.

Además, se da la circunstancia de que en Asturias –y en general– la subida es más pronunciada en el caso de la vivienda de segunda mano, con un alza del 14,1%. En esta categoría, el Principado también registró el sexto mayor incremento del país –en el conjunto subió un 13,4%–. En obra nueva, la subida fue inferior, en concreto del 10,4%, aunque se mantuvo de igual forma por encima del doble dígito. A escala nacional, sin embargo, el crecimiento fue del 9,7%. Aquí, las diferencias por comunidades son más amplias. El alza del precio de la vivienda nueva en Castilla y León (13,1%) –el más alto del país– casi duplica al de Cataluña (7,6%).

Uno de los factores que explica el encarecimiento es el aumento de la demanda, incluida la procedente de fuera. Cada vez más extranjeros y compradores de otras regiones se interesan por el mercado asturiano. Según el informe inmobiliario del segundo semestre de este año elaborado por Caixabank, «las provincias del arco mediterráneo y los archipiélagos siguen concentrando la mayor parte de la demanda internacional, aunque están apareciendo nuevos puntos de interés en territorios menos habituales, como Asturias, Castellón, Huelva y Córdoba». El mismo estudio apunta que «el déficit de vivienda acumulado podría justificar hasta el 39% del aumento de precios registrado recientemente».

La situación «no va a cambiar»

En ese escenario, tanto los portales inmobiliarios como la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) creen que el precio de la vivienda en España seguirá escalando este año y que, aunque se modere el ritmo del encarecimiento, será de forma «muy débil».

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, considera que, aunque el crecimiento se acelera cada vez más, no se está próximos a una 'burbuja' inmobiliaria como la de 2007, ya que las condiciones hipotecarias siguen siendo «prudentes», aunque asegura que los precios seguirán subiendo a cierre de 2025, con aumentos más intensos en las grandes capitales y zonas costeras.

Por su parte, el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, cree que esta situación de incrementos de precios «difícilmente» cambiará a corto plazo ya que ninguno de los factores que la determinan parece que vaya a sufrir «ningún cambio relevante».

José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), advierte de que los precios han llegado a niveles «difíciles» de asumir para una parte de la ciudadanía y, aunque pueda moderarse el ritmo de crecimiento en los próximos meses porque la demanda no pueda asumir los precios de compra, esta moderación «será débil», salvo contextos geopolíticos «extremos».

A todo ello se suma, además, el problema del alquiler, no solo por los precios elevados sino por la dificultad de encontrar una vivienda ante la falta de oferta. Una circunstancia que afecta especialmente a las grandes ciudades y a las zonas con mayor reclamo turístico y que tensiona cada vez más el mercado inmobiliario.