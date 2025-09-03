El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Cueli, Arturo Téllez y Fernando Soto, en la Escuela de Verano de UGT. Mario Rojas
Escuela de Verano de UGT Asturias

El Principado advierte de que «sin el anillo central eléctrico no se podrían asegurar instalaciones futuras e incluso existentes»

El director general de Energía y Minería, Javier Cueli, considera «impensable» que dicha infraestructura se quede fuera de la próxima planificación de Red Eléctrica porque «la zona central se vería penalizada»

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:03

La falta de potencia eléctrica para atender las necesidades de la población y de la industria es un problema que afecta a todas las ... comunidades autónomas y que hay que solucionar cuanto antes. Así lo señaló este miércoles en la Escuela de Verano de UGT el director general de Energía y Minería, Javier Cueli: «Sin el anillo central, el suministro de energía a la zona central se vería penalizado y no se podrían asegurar no ya instalaciones futuras sino algunas de las ya existentes».

