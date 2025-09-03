El Principado advierte de que «sin el anillo central eléctrico no se podrían asegurar instalaciones futuras e incluso existentes»

La falta de potencia eléctrica para atender las necesidades de la población y de la industria es un problema que afecta a todas las ... comunidades autónomas y que hay que solucionar cuanto antes. Así lo señaló este miércoles en la Escuela de Verano de UGT el director general de Energía y Minería, Javier Cueli: «Sin el anillo central, el suministro de energía a la zona central se vería penalizado y no se podrían asegurar no ya instalaciones futuras sino algunas de las ya existentes».

En ese sentido, calificó de «impensable» que en la nueva planificación eléctrica de Redeia (Red Eléctrica) no se incluya el anillo central. «Otra cuestión es cuándo, porque no es una obra que se haga en dos días», subrayó Cueli, que recalcó que «el centro de Asturias es eminente industrial y esperamos que siga siendo así«.

En cualquier caso, el director general de Energía y Minería fue incisivo a la hora de señalar que se trata de un asunto que atañe a la sociedad en su conjunto y al que debe darse la relevancia necesaria: «No somos conscientes de que existe este problema y por eso no se resuelve«, explicó, y apuntó que »para que las empresas puedan arraigarse, primero tienen que implantarse, y para ello necesitan energía eléctrica«.

Sí reconoció que «el problema es que la electricidad hay que transportarla por líneas de alta tensión y nadie quiere que pasen por su casa, ni tampoco tener parques de baterías». No obstante, incidió en la necesidad de informar bien a la población para poder «ponderar» los riesgos reales de estas instalaciones, «porque la descarbonización y las nuevas industrias, como los centros de datos, son altos consumidores de energía».

El asesor energético y exdirector de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), Fernando Soto, que también participó en la mesa redonda, fue más tajante y afirmó que «en Asturias la situación es crítica, porque ya hay industrias muy potentes que solicitaron incrementar el consumo, y por el momento, no han visto satisfechas sus necesidades».

Una de esas empresas es Asturiana de Zinc, que el año pasado pidió una ampliación de 3 MW de la potencia total de la compañía, que actualmente está en 236 MW. Una solicitud que le fue denegada por Redeia porque no había capacidad para ello. Otra gran empresa que necesita suministro energético para avanzar en su descarbonización (sobre todo si decide electrificar, como está haciendo en Avilés, la acería de Gijón, es Arcelor.

«Si queremos electricidad en nuestro hogar y nuestro trabajo y también para las industrias electrointensivas, tendremos que instalar más torres», remarcó Soto, que alertó de que, si no se dan los pasos necesarios para solucionar esta cuestión, «las grandes industrias tendrán un freno y se verán obligadas a deslocalizarse a otras zonas donde ese problema no exista».

En ese sentido, el exdirector de Aege calificó de «cuello de botella» la falta de infraestructura eléctrica en la región y aseguró que «hay que solventarlo rápidamente, pero para eso se necesita la el esfuerzo y la coordinación de todas las administraciones».