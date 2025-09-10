Protesta en Asturias por el rechazo a la reducción de la jornada laboral: «Los trabajadores verán cómo la derecha les da la espalda»

«Si nadie lo remedia, en el Parlamento se va a llevar a cabo un auténtico atropello a los derechos de los ciudadanos, un auténtico ... atentado a los derechos de los trabajadores». Así de contundente se ha manifestado este miércoles el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, sobre el previsible rechazo a la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, en la protesta convocada conjuntamente con CC OO de Asturias ante la sede de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), en Oviedo.

«Hoy millones de trabajadores van a ver cómo los partidos de derechas en el Parlamento les van a dar la espalda en un auténtico fraude democrático y van a no querer mejorar las condiciones laborales de millones de trabajadores en este país», añadió, al tiempo que apuntó que lo van a hacer «sin argumentos, con enmiendas a la totalidad para no discutir, no hablar y no debatir», en alusión a los votos en contra del PP, Vox y Junts.

En este sentido, Lanero abundó en que la reducción de jornada «mejora la productividad, mejora la conciliación, mejora la igualdad y acaba con el fraude que supone que en este país cada semana se hagan más de dos millones de horas extraordinarias que ni si cotizan ni se cobran». Por lo tanto, no hay argumentos, indicó, más que uno, «puro tacticismo político de acabar con un Gobierno legítimo de izquierdas». «Y ya está bien que en este país para hacer política se use la forma y el sistema de dar una patada en el culo a los trabajadores», a todos, añadió, porque es una aspiración general, con independencia de su ideología.

Pese a la derrota parlamentaria, Lanero aseguró que hoy será el inicio de unas movilizaciones «que durarán lo que dure toda la legislatura» e instó a recordar en próximos procesos electorales «quiénes fueron los que dieron la espalda a los trabajadores de este país».

En sintonía con Europa

Por su parte, el secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, insistió en que hace falta valentía y altura de miras: «Es ir hacía un modelo de relaciones laborales más avanzado, más en sintonía con Europa», señaló este martes. Y es que «40 años después ya toca. Es sentido común, trabajar menos para trabajar y vivir mejor».

CC OO insistió en que reducir la jornada generará más y mejor empleo: «Trabajar menos tiempo es hacerlo más saludable y eficiente, favorecerá la conciliación, lo que redundará en beneficio de la economía y será un estímulo para avanzar en la igualdad real».