Concentración convocada por UGT y CC OO ante la sede de Fade, en Oviedo. Mario Rojas

Protesta en Asturias por el rechazo a la reducción de la jornada laboral: «Los trabajadores verán cómo la derecha les da la espalda»

UGT y CC OO anuncian movilizaciones «durante lo que dure la legislatura» por el recorte de jornada laboral en una protesta ante la sede de Fade

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:04

«Si nadie lo remedia, en el Parlamento se va a llevar a cabo un auténtico atropello a los derechos de los ciudadanos, un auténtico ... atentado a los derechos de los trabajadores». Así de contundente se ha manifestado este miércoles el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, sobre el previsible rechazo a la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, en la protesta convocada conjuntamente con CC OO de Asturias ante la sede de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), en Oviedo.

