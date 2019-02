Salida a Bolsa Rato acusa a De Guindos de exigir a Bankia más provisiones solo «por razones políticas» Rodrigo Rato, durante su declaración en el juicio de Bankia. / EFE El expresidente del banco rescatado afirma en el juicio que el auditor nunca les dio una alerta especial sobre las cuentas y que no hubo problemas de liquidez hasta la intervención JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid Lunes, 4 febrero 2019, 14:00

Rodrigo Rato, presidente de Bankia desde su alumbramiento a finales de 2010 hasta mayo de 2012, sigue pensando de cara al juicio sobre su polémica salida a Bolsa que la mejor defensa es un buen ataque. Por eso este lunes volvió a arremeter contra terceros, en este caso el Ministerio de Economía, y no asumir responsabilidad alguna. En concreto, acusó al responsable del departamento en aquella época, Luis de Guindos, de exigirle unas dotaciones bastante mayores que a otras entidades financieras españolas solo «por razones políticas».

«En una cena del 4 ó 5 de abril de 2012 -relató Rato durante el cuarto día de interrogatorio de la Fiscalía- nos exigen que Bankia provisione 15.000 millones, cosa que yo consideraba desproporcionado y que no podíamos hacer», dijo tras quejarse de que el decreto 2/2012, redactado por el equipo del hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) ya obligaba, de hecho, a hacer unas dotaciones «muy potentes» que dañaron mucho a Bankia porque era «uno de los bancos que más inmobiliario tenía». El problema, insistió en su lamento, es que a ellos se les exigió todavía «mucho más».

«, y a través de su director general, me traslada a mí personalmente que el Gobierno quiere que Bankia haga un saneamiento mayor», enfatizó Rato en su respuesta a las preguntas del Ministerio Público. «Esa es una petición política que no me traslada el Banco de España (BdE) sino el Gobierno en unas reuniones con mis tres principales competidores», rememoró el expolítico metido a financiero (el mismo llegó a ser vicepresidente económico en el Ejecutivo de José María Aznar antes de ser director gerente del FMI y luego presidir Caja Madrid). Por eso, «a principios de abril -continuó- tuvimos que elaborar un posible aumento de provisiones que no tenía cobertura legal ni había sido pedido por el supervisor (el BdE)».

En realidad, Rato no llegó a nombrar este lunes directamente a De Guindos -sí lo hizo en jornadas anteriores-, pero la referencia velada era muy directa. «Hay una petición política de quien controla al FROB y era nuestro jefe», en referencia a que el Ministerio de Economía mandaba en última instancia sobre el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que ya había dado un primer paquete de ayudas públicas a Bankia. Para ellos, dijo, «la cifra era creíble, pero para nosotros no, ...era excesiva». «Nos encontramos -continuó- con que nos decían que teníamos que darles más', y lo decía un ministro». Pero «esto -volvió a quejarse- no está soportado por ningunas normas contables del Banco de España, era una posición de autoridad política que nos exigía además su cumplimiento».

Responsabilidad del auditor

En cuanto al papel de la auditora Deloitte, y en concreto de su socio Francisco Celma -ambos también se sientan en el banquillo de los acusados en este proceso- como responsable de revisar las cuentas anuales de Bankia, Rato admitió que desde finales de 2011 tenía «cierta inquietud» con algunos aspectos del balance, pero nunca les concretó los motivos. «No llegó a decirnos 'oiga, esto es esencial y sin ello no les voy a poder dar una opinión sin salvedades', que -señaló al tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga- es lo que hubiera correspondido si los problemas eran realmente importantes».

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón -quien estos días sustituirá a la responsable del caso, Carmen Launa, convaleciente por una enfermedad ocular-, le preguntó entonces si no les extrañó que el auditor no presentará su informe anual como era habitual. Rato le contestó que ni él ni el consejo de administración mostraron «preocupación», porque pensaban que se retrasaba precisamente esperando que el Banco de España aprobara el plan que Bankia estaba preparando para cumplir con el segundo decreto 'Guindos' sobre provisiones.

Además, el que fuera presidente del banco rescatado -en prisión desde mediados de octubre para cumplir una condena de cuatro años y medio por las tarjetas «black»- argumentó que el supervisor financiero reconocía entonces que su situación era «similar, e incluso mejor, que la de nuestros pares en el sector», a la vez que el valor de las acciones de Bankia evolucionaba «como la de los demás bancos». «No teníamos problemas de liquidez ni de retirada de depósitos, porque eso llegó luego con la intervención«, criticó de nuevo las decisiones del Ministerio de Economía.