El Rey de los Puntos: cómo un emprendedor tecnológico busca democratizar la lealtad y las recompensas en Latinoamérica

De España a las Maldivas, Simón Vielma está probando su propio asistente de compras, Shopday, para mostrar cómo la IA y los programas de puntos pueden cambiar la forma en que Latinoamérica viaja y consume.

El despertar de una idea

Son las nueve de la mañana en la terraza del noveno piso de El Corte Inglés en Plaza Catalunya, donde el horizonte se divide entre la Sagrada Familia y el Castillo de Montjuïc. El murmullo de los turistas se mezcla con el aroma del café recién molido y el repique de las tazas en el bar.

Sentado frente a una vista que parece pintada, Simón Vielma abre su laptop y conecta sus auriculares. No está allí solo para disfrutar del panorama, sino para seguir de cerca el rendimiento del producto que su equipo tecnológico está creando: Shopday, un asistente de compras impulsado por inteligencia artificial que promete revolucionar la forma en que los consumidores descubren, comparan y maximizan recompensas al comprar en línea.

«Siempre fui un obsesionado con la eficiencia», dice mientras observa los datos en vivo del panel de control. «No solo quiero comprar bien, quiero que cada compra sume. Cada vuelo, cada noche de hotel, cada taza de café debería estar generando valor para el consumidor.»

A simple vista parece otro emprendedor nómada digital trabajando desde Europa. Pero detrás de esa escena cotidiana hay años de experiencia, una estrategia global y una visión clara: usar tecnología y programas de lealtad para que millones de consumidores puedan acceder al mismo tipo de beneficios que hoy disfrutan los viajeros frecuentes y las élites financieras.

Del marketing de afiliados a la revolución de la lealtad

Antes de Shopday, Vielma construyó su carrera en el ecosistema del marketing de afiliados y la publicidad digital generando cientos de millones de dólares en ventas para sus marcas afiliadas. Desde allí aprendió cómo fluye el dinero entre marcas, plataformas y consumidores, y cómo los usuarios, el eslabón más importante de la cadena, suelen recibir el menor beneficio.

«Durante años ayudé a grandes empresas a obtener más por cada clic. Ahora quiero darle ese poder a la gente», explica.

De esa idea nació Shopday, un asistente de compras y viajes que utiliza inteligencia artificial para recomendar productos, encontrar mejores precios y acumular automáticamente puntos y recompensas de múltiples programas de fidelidad.

«Latinoamérica está llena de usuarios fieles a las marcas, pero sin herramientas que integren todos sus programas de lealtad. Shopday quiere ser ese puente, el que une a los consumidores con los beneficios que ya les pertenecen.»

España: el punto de partida

El viaje de validación del producto comenzó en España, uno de los mercados más avanzados en comercio electrónico del continente.

Desde su base en Barcelona, Vielma combinaba reuniones con socios tecnológicos y marcas europeas mientras trabajaba desde cafés locales y terrazas con copas de vino tinto al atardecer.

«España siempre ha sido un mercado importante para nosotros», comenta. «La penetración del ecommerce es alta, forma parte de la Unión Europea, la gente disfruta comprar, vacacionar y viajar… y por supuesto, aman una buena oferta. Esa mentalidad encaja perfectamente con lo que queremos construir en Shopday.»

Durante un mes, él y su equipo remoto probaron la herramienta en tiempo real: cómo detectaba promociones, cómo sugería retailers más económicos y cómo convertía las compras en puntos acumulables.

Próxima parada: Budapest – alianzas comerciales para el lanzamiento

Después de un intenso mes en España, Vielma viajó a Budapest, donde lo esperaban reuniones con empresas de tecnología publicitaria. El objetivo: establecer alianzas que permitan escalar Shopday a nivel global.

En una cafetería con vista al Danubio, Vielma muestra un demo de su nuevo producto a un ejecutivo de una importante empresa de publicidad online que cotiza en el Nasdaq, buscando crear una alianza que permita distribuir Shopday a escala internacional.

«El interés ha sido enorme», comenta. «A diferencia de los típicos comparadores de precios, Shopday entiende la intención de compra. No se trata solo de mostrar productos, sino de acompañar al usuario en todo el recorrido: desde la búsqueda hasta la compra y la recompensa.»

En Budapest, Shopday presentó una propuesta publicitaria ambiciosa: monetización inteligente con IA, en la que los anunciantes pagan solo cuando el usuario demuestra interés real, y los consumidores reciben recompensas en puntos o cashback por su interacción.

«Es un modelo donde todos ganan: el usuario, la marca y la plataforma. La IA nos permite eliminar fricción, optimizar la experiencia y convertir el marketing en algo que beneficia a ambas partes.»

Tecnología con propósito

La conversación con potenciales socios internacionales se centró en cómo Shopday está resolviendo un problema estructural: la desconexión entre el marketing de afiliados, los programas de lealtad y el comportamiento del consumidor moderno.

«El sistema tradicional está roto», explica Vielma. «Los usuarios no saben cuándo ni cómo ganan puntos. Las marcas no logran medir la incrementalidad y el impacto real de sus programas. Nosotros estamos uniendo esas dos piezas con inteligencia artificial.»

El sistema de Shopday aprende de cada usuario: analiza sus intereses, compara precios en miles de tiendas, calcula dónde acumulará más puntos y le muestra el momento exacto para aprovechar una oferta o redimir una recompensa. Todo, sin salir del navegador o de su app móvil.

Un nuevo enfoque: viajar con inteligencia

Vielma usa su propia experiencia viajando con puntos de varios programas estadounidenses como ejemplo práctico de lo que cualquiera podría lograr con la herramienta correcta en otros mercados del mundo.

Después de cerrar acuerdos en Europa, decidió tomar un breve descanso. En Lake Como, Italia, sorprendió a su novia, una odontóloga de su ciudad natal, con una propuesta de matrimonio en el lago. Fue un momento íntimo y simbólico: «Shopday trata de eso, de usar la tecnología para disfrutar más lo que importa», dice.

De allí, la pareja continuó hacia las Maldivas, el cierre perfecto para meses de trabajo intenso y validación del producto.

«Más del 90% de este viaje fue pagado con puntos. No es magia, es estrategia», comenta Vielma con una sonrisa. «Mi familia y mis amigos siempre me ven como el experto en el uso y redención de puntos, y este viaje fue la mejor demostración de lo que se puede lograr con planificación. Un itinerario así, con vuelos en clase ejecutiva, estadías en resorts cinco estrellas y traslados incluidos, habría costado fácilmente más de $40,000 dólares si lo hubiera pagado en efectivo.»

«Shopday automatiza todo ese proceso», continúa. «Analiza tus compras, tus programas de fidelidad y te muestra cómo transformar cada gasto en nuevas experiencias.»

Mientras trabaja desde una villa frente al mar, Vielma aprovecha para ajustar sus estrategias de lanzamiento y las funcionalidades que permiten a la app analizar itinerarios y recomendar la mejor opción de compra. «Queremos que la IA te diga no solo cuándo viajar, sino cómo hacerlo gastando menos y ganando más.»

El modelo Shopday: IA, lealtad y recompensas

Shopday no es simplemente una extensión para buscar ofertas. Es un ecosistema de consumo inteligente.

Integra datos de comercios, redes de afiliados, bancos y programas de fidelización para ofrecer una experiencia personalizada y transparente.

La herramienta analiza cada compra potencial, predice su retorno en puntos y sugiere el canal más rentable. Además, ofrece la posibilidad de acumular múltiples recompensas en una sola transacción.

Shopday ya cuenta con más de 50.000 marcas afiliadas a nivel global, listas para participar en el lanzamiento, lo que permitirá a los usuarios acceder a un ecosistema de recompensas masivo desde el primer día.

«Queremos que cada compra sea una inversión en tu próxima experiencia», dice Vielma. «Que la gente entienda que sus gastos diarios pueden transformarse en viajes, cenas o productos que de otro modo no podrían permitirse.»

El auge del mercado de recompensas no es menor. En Estados Unidos, plataformas como Fetch Rewards, que permiten a los usuarios escanear recibos de supermercado para acumular puntos, alcanzaron una valuación de 2.5 mil millones de dólares, demostrando el enorme potencial del modelo de lealtad digital. Shopday busca llevar esa oportunidad a mercados donde aún no se ha explotado todo su valor.

Para lograrlo, el equipo de Shopday está en conversaciones con Puntos Colombia, el programa de lealtad más grande del país, con más de 8 millones de usuarios activos. Según Revista C-Level, los colombianos ahorraron más de 350.000 millones de pesos, equivalentes a cerca de 100 millones de dólares, a través de este programa. La alianza busca que los consumidores ganen y rediman puntos dobles al comprar mediante la plataforma.

Una visión regional

Se espera que el lanzamiento del proyecto se realice simultáneamente en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Fuera del mercado estadounidense, Vielma considera que las oportunidades financieras y los programas de recompensas aún están fragmentados, y ve allí el mayor potencial.

«El reto en la región es la falta de integración. Muchas personas tienen puntos dispersos: del supermercado, del banco, de la gasolinera… pero no los usan. Shopday los une y les da un propósito.»

El producto está diseñado para adaptarse a los hábitos locales: desde quienes compran en plataformas internacionales hasta quienes usan métodos alternativos de pago. Incluso contempla integrar recompensas con criptomonedas o tokens de fidelidad en el futuro.

«Queremos que el usuario promedio, no el que tiene una tarjeta de crédito de lujo, pueda disfrutar de los beneficios de la lealtad. Shopday democratiza el acceso al valor que antes solo estaba disponible para unos pocos.»

Un proyecto ambicioso con propósito claro

Shopday representa una de las apuestas más ambiciosas de la región: combinar inteligencia artificial, comercio electrónico y programas de fidelización en una sola experiencia fluida, diseñada para empoderar al consumidor.

El potencial de este tipo de plataformas ha quedado demostrado. En 2020, PayPal adquirió Honey, una de las principales apps de cashback de Estados Unidos, por 5 mil millones de dólares. Sin embargo, Vielma considera que soluciones como Honey, aunque exitosas, han contribuido a que algunas marcas vean con recelo este tipo de herramientas.

«Muchas de esas apps no ayudan realmente a las marcas a generar nuevas ventas. Solo capturan compras que ya habrían ocurrido. Shopday es diferente: impulsa descubrimiento, nuevas oportunidades y valor tanto para el usuario como para el anunciante.»

Simón Vielma no se limita a desarrollar una herramienta tecnológica; está construyendo un nuevo modelo de consumo inteligente, donde cada compra, cada clic y cada viaje puede convertirse en una oportunidad de crecimiento.

«Lo más retador de todo esto no es la tecnología», reflexiona. «Es cambiar la mentalidad del usuario. Mostrarle que el verdadero lujo no está en gastar más, sino en hacerlo con inteligencia.»

Desde la terraza de El Corte Inglés en Barcelona hasta las playas del Índico, el fundador de Shopday sigue afinando su misión: convertir la lealtad en libertad, y hacer que cada punto cuente para quienes, como él, sueñan con un futuro donde viajar, comprar y vivir bien estén al alcance de todos.