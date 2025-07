Los talleres mecánicos de Asturias, colapsados y con esperas de más de dos meses

Cualquiera que haya tenido que hacer frente a una reparación de su vehículo recientemente habrá podido comprobar que encontrar un taller que realice el ... trabajo en un tiempo de espera razonable es complicado. Así lo corroboran desde la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (Aspa), que señala como principales motivos de este problema un parque automovilístico cada vez más envejecido, la dificultad de encontrar personal cualificado y los retrasos en la llegada de las piezas de recambio necesarias para llevar a cabo las reparaciones, lo que está generando un «tapón muy grande» en el flujo de trabajo.

Asturias, de hecho, cuenta con una antigüedad media del parque móvil que alcanza los 16 años, frente a los 14,7 del conjunto del país. Precisamente por eso, la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, ha instado al Gobierno del Principado a activar «de forma urgente» el plan regional de renovación del parque automovilístico. Según la patronal de los concesionarios, esa mayor edad de los vehículos en la región «supone un riesgo en términos de seguridad vial y sostenibilidad ambiental».

«Como el parque es cada vez más antiguo porque no se están vendiendo los coches suficientes, cada vez se repara más», explica el vicepresidente de Aspa, Manuel Viella, que reconoce «largas listas de espera» en talleres asturianos. No obstante, matiza que los plazos dependen del tipo del trabajo a realizar: «Si hay que reparar un pequeño golpe y se necesita el coche para trabajar, se puede hacer rápido. Y si hay que cambiar la luna, se puede tardar entre unos días y una semana, pero para otros problemas hay listas de espera de más de dos meses por la carga de trabajo». Esa demora se acentúa, añade, debido a la tardanza por parte de los fabricantes a la hora de enviar los componentes necesarios para la reparación de los vehículos. Además, apunta que, debido a los retrasos en la recepción de las piezas, los talleres están asumiendo «un coste importante» al poner a disposición de los clientes vehículos de sustitución.

Por otro lado, sumado a estos factores, el vicepresidente de la patronal asturiana del automóvil señala otro problema que está teniendo un impacto directo en los tiempos de espera: la escasez de personal cualificado por la falta de relevo generacional. «La gente tiene el concepto de que trabajar entre coches es algo sucio y poco atractivo, cuando no es así; las jornadas laborales tienen horarios muy buenos, continuos, hay mucha tecnología y herramienta y es un sector con futuro y atractivo», recalca. No obstante, Viella hace hincapié en que «la formación debe recaer fundamentalmente en las empresas, cosa que no está ocurriendo». En esa línea, considera clave «dar facilidades» para formarse y que buena parte de esa formación, «al menos un 50%», sea en el taller, «que es donde se aprende el oficio».

Rogelio Cuesta, fundador de Talleres y Carrocerías TAR, también señala el problema de la falta de personal cualificado como uno de los factores que condicionan los tiempos de espera en los talleres de la región: «La solución, si la hay, es a largo plazo. No están saliendo de la Formación Profesional suficiente gente preparada para cubrir a la gente que se jubila». En esa línea, lamenta que la formación dual propuesta hace unos años, «a la que sí se apuntaba gente y que no se parece en nada a la actual», no haya fructificado y, por ende, no se haya conseguido atraer a los jóvenes, una traba que afecta «a todas las profesiones de oficio, no solo a la nuestra».

En ese contexto, Cuesta admite su parte de responsabilidad y pide actuar: «No se está haciendo nada y hay muchos culpables, que somos los empresarios, los padres, los ciudadanos en general, las consejerías y el ministerio. Hay que dar un giro a la orientación profesional desde la base».