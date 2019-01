Los trabajadores de Alcoa acusan al Gobierno de falta de alternativas contra el cierre

Más allá de las consignas y los gritos de la calle, la batalla real por el mantenimiento del empleo en las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña se vivió en los despachos. Así, el futuro del ERE, que se hará efectivo el 15 de este mes si nada lo impide, pasó por dos reuniones clave: una entre los representantes sindicales de ambas plantas con el secretario general de Industria Raúl Blanco y la segunda entre la empresa, los tres Gobiernos implicados y las federaciones de Industria de CC OO y UGT.

Las impresiones de los trabajadores tras la primera reunión fueron notablemente negativas. Así lo confirmó el presidente del comité de empresa de la planta de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, que señaló que el Gobierno central «nos va a dejar caer» sin aportar alternativas al cierre puesto sobre la mesa por la empresa. «Bajamos de la reunión igual que subimos. No hay ningún compromiso más allá de que Alcoa ceda y se desbloquee la situación. Les preguntas qué harán en caso de que no ceda antes del día 15 y no hubo respuesta», afirma el sindicalista.

La situación, por tanto, no es halagüeña para los trabajadores a menos de una semana del fin del periodo de negociación del ERE. Tanto sindicatos como algunos partidos de la oposición apuestan por una intervención directa del Gobierno, algo a lo que los socialistas se niegan. La única opción, según los trabajadores, pasaría por que el Estado asegurara la producción de las plantas hasta encontrar un comprador dispuesto a asumir el gasto. Un extremo rechazado por el Gobierno ya desde diciembre. Según zanjó la ministra de Trabajo Magdalena Valerio, «no estamos en una economía estatalizada y no estamos en un régimen comunista».

La reunión con el secretario general de Industria, que no estaba en la agenda de la jornada, obligó a retrasar hasta hoy el encuentro entre empresa y sindicatos, que serán constantes hasta el día 15. Así, hay reuniones previstas para hoy, mañana, el jueves y el lunes y martes de la próxima semana.

La segunda reunión de la jornada era la segunda que reunía de manera oficial al Ministerio de Industria, los gobiernos de Asturias y Galicia y los sindicatos y a Alcoa. Al cierre de esta edición, tras más de seis horas, todavía se mantenía la reunión en sede ministerial.

Maroto critica el «bloqueo»

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también se sumó al intercambio de acusaciones durante la mañana de ayer reclamando a la multinacional «responsabilidad» para negociar una salida los cierres de las plantas. También acusó a la dirección de la compañía de ser la «responsable» de la pérdida de centenares de empleos al «estar bloqueando» las posibles «soluciones» para el mantenimiento de la actividad productiva.

«Pedimos a Alcoa que se replantee el cierre de las plantas y que mantengan una posición proactiva en la mesa negociadora ya que, si sigue bloqueando, lamentablemente vamos a llegar a una situación que no es buena para empresa y trabajadores, y que no esperamos ni desde el Ministerio ni desde las administraciones regionales implicadas», manifestó la ministra.

Maroto, asimismo, recordó a Alcoa que si hay «voluntad» por parte de la empresa en la «búsqueda de soluciones», el Ministerio «estará a su lado pensando en el mantenimiento de puestos de trabajo y de la actividad productiva». La ministra, quien ha trasladado su «solidaridad» con los trabajadores que se manifestaron ante las puertas del Ministerio de Industria, lamentó la actitud de Alcoa frente a las de las direcciones de las multinacionales Cemex y Vestas, que, «a diferencia» de la estadounidense, han tenido «predisposición» para la negociación.

Alcoa, por su parte, salió al paso de las declaraciones de la ministra para asegurar que no está «bloqueando ninguna solución» para estos dos centros de trabajo, que emplean a 686 trabajadores. Fuentes de Alcoa indicaron a Efe que una prueba de su voluntad de buscar soluciones es la ampliación del periodo de consultas del ERE más allá del máximo establecido por la ley, que es de 30 días.