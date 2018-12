«No podemos esperar seis meses por una solución», claman los trabajadores de Alcoa

Las medidas anunciadas este viernes por el Gobierno para asegurar la viabilidad de la industria electrointensiva han sido acogidas con reservas por los trabajadores de Alcoa. Por un lado, según ha recalcado el presidente del comité de empresa de la planta de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, porque «es una declaración de intenciones, no sabemos si se va a llevar a cabo», pero, sobre todo, porque la situación de las plantas de Asturias y Galicia no admite más demoras: «Si no se toma una decisión inmediatamente estamos abocados al cierre y si estas fábricas cierran seis meses para ver qué hace el Gobierno muy probablemente no arranquemos más. Necesitamos hechos», ha subrayado en una comparecencia junto a representantes de la plantilla de A Coruña celebrada este mañana en el puente de Porto, en el límite entre ambas comunidades por la N-640, donde han cortado el tráfico unos minutos.

En ella participó también el presidente del comité de empresa de la fábrica de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, que ha reclamado «medidas de urgencia para poner a salvo las plantas»: «No podemos esperar seis meses por una solución», ha recalcado.

Junto a varios compañeros, ambos portavoces han anunciado la convocatoria de una jornada de huelga para el día 19 de este mes de diciembre y una marcha conjunta en torno a la ría del Eo, enclave que limita y une ambas regiones. Ese día, los empleados de la planta asturiana comenzarán una marcha a las 10 horas en Castropol y se dirigirán hacia el puente de Porto, donde se encontrarán con la plantilla gallega, que comenzará el reocrrido en Ribadeo. A las 12 horas, todos se concentrarán frente al Ayuntamiento de Vegadeo.

Durante la presentación de esta convocatoria, el presidente del comité de empresa de Avilés ha expresado el deseo de contar con el respaldo de los trabajadores de la planta de San Ciprián y del resto de la ciudadanía.