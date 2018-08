Asturias es la comunidad que menos empleo recupera con la reactivación económica

La recuperación económica va por barrios. La salida de la crisis no se está dejando notar de igual forma en unos sectores que en otros y tampoco es homogénea en toda España. En esto, Asturias sale mal parada. El Principado es la comunidad que menos empleo está recuperando en este ciclo expansivo de la economía. De hecho, es la que registra una mayor pérdida desde hace una década, cuando el mercado laboral comenzó a caer en picado debido a la recesión. Ahora, en plena recuperación, la creación de puestos de trabajo no llega a remontar. Cae el paro, pero no crece de igual forma la ocupación, que sigue un 14% por debajo de la de hace diez años. Por el camino se han dejado 65.500 empleos en la región.

Según los datos de la última Encuesta de Población Activa, referentes al segundo trimestre de 2018, el Principado solo cuenta con 394.700 trabajadores, una cifra muy alejada de la del mismo periodo de 2008, cuando se alcanzaban los 460.200. España aún no ha logrado recuperar tampoco los datos de entonces. Los 19,3 millones de ocupados con los que cuenta en la actualidad suponen un 6,3% menos que hace una década. Entonces, había 1,3 millones más de empleados, hasta superar los 20,6. Sin embargo, en todas las demás comunidades se está más cerca de alcanzar la cifra de los tiempos de bonanza que en Asturias.

Las regiones insulares, con un mayor peso de los servicios, han conseguido ya cambiar las tornas y tienen en estos momentos más trabajadores que en 2008. En Baleares el número ha crecido un 8,6% (45.700 más) con respecto a una década atrás y en Canarias un 4,2% (36.100). El tirón del turismo en los últimos años ha facilitado que se coloquen en la delantera de la recuperación. Por provincias, además de las de las islas, Guadalajara (+11%) y Málaga (4,6%) han conseguido superar los datos de entonces. En ellas también ha tenido una importancia clave el empuje de los servicios.

En el resto de comunidades el empleo sigue siendo menor en la actualidad que hace diez años, pero la diferencia se va reduciendo. Así, en la de Madrid es del 4,5%, igual que en Navarra; en Aragón del 5,11% y en Murcia del 6,20%. La distancia de todas las regiones con el Principado es importante. De hecho, Galicia es la única autonomía junto con Asturias que supera los dos dígitos de caída del empleo en relación a hace diez años (-10,5%), y aún así tiene una situación más favorable que el Principado.

13% de tasa de paro

En este periodo, la tasa de paro ha pasado en Asturias del 7,84% de 2008 al 13% actual, aunque llegó a estar en el 24,5% en 2013. Con la recuperación la mejora de este dato no se está logrando solo mediante creación de empleo, sino que la bajada esconde también la caída de la población en la región, tanto por su envejecimiento como por la emigración de jóvenes a otros territorios, y el descenso constante de la población activa, es decir, aquellos mayores de 16 años que están disponibles para trabajar. De hecho, el Principado es la comunidad con una menor tasa de actividad, de un 50,81%, que hace diez años era dos puntos superior (52,78%) y que sigue cayendo.

Precisamente, ayer, la diputada regional del PP en la Junta General Gloria García reclamó a través de una nota de prensa la puesta en marcha de un plan urgente para la creación de empleo y criticó los «datos penosos» del Ejecutivo de Javier Fernández en esta materia. «El Gobierno asturiano debe tomar las riendas de una vez porque Asturias no aguanta más», advirtió, calificando de «desierto laboral» la región.