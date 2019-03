El Gobierno asegura que «el futuro de Hunosa no está en absoluto en riesgo» Familiares, amigos y compañeros de los mineros encerrados se concentraron ayer a las puertas del pozo. / PARDO Hugo Morán afirma que el Estado no desinvertirá en la hullera pública y la sitúa como pilar para la reactivación de las cuencas mineras E. C. Domingo, 3 marzo 2019, 03:27

El Gobierno insiste en el mismo mensaje. Primero fue el propio Pedro Sánchez en la Fiesta de la Rosa en septiembre quien aseguró que «Hunosa estará a la vanguardia de la transición energética» y ayer fue el secretario de Estado de Medio Ambiente, el lenense Hugo Morán, quien lo repitió. El Gobierno no se plantea, dijo, desinvertir en la hullera pública, pues la considera como un «actor clave» durante muchos para la modernización y reactivación de las comarcas mineras.

Las palabras de Morán llegan a raíz de las declaraciones realizadas por el presidente del Principado, Javier Fernández, el viernes en la Junta, donde puso en duda que el anteproyecto de ley de transición energética en el que trabaja el Ejecutivo central garantizase la supervivencia de Hunosa. Fernández afirmó entonces que en dicho borrador se plantea que el Estado y los organismos públicos no podrán participar en empresas que se dediquen a la extracción o procesado de combustibles fósiles.

Sin embargo, según explicó ayer a Efe el secretario de Estado de Medio Ambiente, esta disposición no afectará a la hullera pública, pues «es la herramienta de transición justa que se plantea en el marco de gestión de la descarbonización en Asturias». No obstante, Morán señaló que «por razones de elemental prudencia», se va a elaborar un inventario de aquí a dos años con todas las inversiones del Estado en explotación de combustibles fósiles para poder evaluar las estrategias de medio y largo plazo de manera individualizada. Insistió en que Hunosa no será objeto de desinversiones, pero indicó que, en cualquier caso, el anteproyecto de ley está aún en periodo de alegaciones.

Morán remarcó que tanto Hunosa en Asturias como Ciuden (Fundación Ciudad de la Energía) en Castilla y León, «tienen asegurada su actividad y permanencia en los sectores económicos de estas regiones durante muchos años» para poder acometer una transición energética justa.

En el caso de la asturiana, concretó, el objetivo es abrir un proceso de diversificación de actividades y mantener su vocación de producción energética, pero «en el ámbito de las renovables» y se hará aprovechando el patrimonio y conocimiento que ya tiene en la materia energética. De hecho, SOMA-Fitag-UGT y CC OO tratan de marcar una hoja de ruta en la búsqueda de alternativas par ala hullera junto a la SEPI.

«El futuro de Hunosa no está en absoluto en riesgo», volvió a incidir Morán, quien finalizó añadiendo que «tutelará la modernización la modernización y reactivación de toda la zona carbonífera» asturiana.