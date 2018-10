El Gobierno tantea inversores para Alcoa Los representantes de los trabajadores, el sábado, junto a la delegada del Gobierno, Delia Losa. Sobrido, primero por la derecha, es relevado en la presidencia del comité por Gómez de la Uz, a su lado. / T. HALABI Industria prevé recurrir el ERE de la multinacional ante los «errores» que presenta y para «ganar tiempo» que le permita encontrar una solución N. A. E. GIJÓN. Miércoles, 31 octubre 2018, 01:31

No es la primera vez que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se muestra moderadamente optimista sobre el futuro de Alcoa. Lo hizo en su viaje institucional a Pekín y ayer volvió a repetir un mensaje de esperanza para los trabajadores al asegurar que está manteniendo encuentros con posibles inversores para las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña y que espera dar «buenas noticias» próximamente. De hecho, Maroto insistió en que los grupos que se sondean podrían dar «viabilidad» a las dos factorías y permitir el mantenimiento del empleo. «Es un escenario que contemplamos», añadió.

El objetivo, según reconoció, es «ganar tiempo» para que la multinacional no pueda seguir adelante con el despido colectivo anunciado para las plantillas de ambas instalaciones e intentar que inversores internacionales puedan plantear alternativas industriales. Con esa meta, el Gobierno se plantea recurrir el ERE de Alcoa por «una serie de errores en la presentación», así lo expresó tras la reunión del Consejo Interterritorial de Internacionalización. Según explicó, se están analizando esos fallos para poder paralizar el proceso. Se trata de errores sobre los que también llamó la atención el consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Isaac Pola, y el comité europeo, que ha denunciado a la multinacional ante la justicia holandesa -donde está registrado este órgano de representación de los trabajadores- por vulneración de los derechos de información y consulta. Además, también ha presentado otra denuncia, en este caso ante la Dirección General de Trabajo, para que no se admita a trámite ni se pueda dar por iniciado ningún tipo de procedimiento legal a modo de inicio de periodo de consultas hasta que la jurisdicción holandesa no tenga una resolución firme.

«Queremos que la empresa no presente el ERE, estamos forzando para que eso sea así», afirmó la titular de Industria, a sabiendas de que hay que trabajar a contrarreloj. Está previsto que la compañía inicie esta tarde, a partir de las cuatro en Madrid, el periodo de consultas con los sindicatos para acometer el despido colectivo.

Una vez detenido este proceso, el Ejecutivo tendría tiempo para seguir sondeando y negociando con inversores. Maroto confía en que se pueda mantener la actividad en las factorías, aunque no hizo ninguna referencia a que Alcoa pudiera seguir al frente de las plantas, sino que cree la producción y el empleo podrían continuar, «aunque sea otra empresa la que gestione».

Además, Maroto aseguró que el Gobierno trabaja «constantemente» y explicó también que se va a constituir una mesa para coordinar las actuaciones del Ejecutivo, los gobiernos de Asturias y Galicia y los sindicatos, así como para disponer de «primera mano» de toda la información disponible para poder abordar el problema del cierre de las plantas. Los presidentes del Principado y de la Xunta se reunirán con ella y con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, previsiblemente el próximo jueves, día en el que está convocada una manifestación en Avilés en defensa de la actividad en las factorías. El encuentro estaba previsto para ayer, pero se aplazó hasta la próxima semana.

«Me he reunido con algunos posibles inversores. Estamos definiendo escenarios, y yo creo que más pronto que tarde podremos dar buenas noticias, y también en el caso de Vestas», ha dicho la ministra en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

La presión no recae solo sobre el Gobierno central. Representantes de UGT y de CC OO se reunirán mañana en el Congreso con diputados del PP, PSOE y de Unidos Podemos, mientras que integrantes de la Federación de Industria de USO (FI-USO) mantendrán encuentros con los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Unidos Podemos.