La plantilla de Alcoa se niega a ratificar el acuerdo de venta con Parter Los trabajadores de Alcoa, el lunes, ante el ministerio, en Madrid. LAURA CASTRO Gijón Jueves, 27 junio 2019, 19:56

No quieren asumir ninguna responsabilidad en el proceso de venta de las plantas de Avilés y La Coruña a Parter. La plantilla de Alcoa ha decidido no pronunciarse ni a favor ni en contra del acuerdo con el grupo suizo, a pesar de que la multinacional aluminera advierte de que si no dan el visto bueno, procederá a ejecutar el plan social que firmaron en enero.

Es la conclusión a la que han llegado tras la asamblea celebrada esta mañana, en la que rechazaron llevar a cabo una votación. «Creen que nosotros no tenemos nada que ratificar y que debe ser la empresa la que tome la decisión sobre si vende o no las plantas», explicó Alberto Grijalbo (USO), secretario del comité de empresa de Avilés.

La venta de las plantas está, por tanto, en el aire a la espera del resultado de la reunión que tendrán mañana en Madrid los representantes de los trabajadores de Avilés y La Coruña con Alcoa. La multinacional insiste en que sin la ratificación de la plantilla no puede proceder a sellar la venta y procederá a ejecutar el ERE acordado en enero, cuando se comprometió a mantener únicamente las fundiciones de ambas plantas y la torre de pasta de La Coruña dando empleo a 205 trabajadores, 114 en la planta gallega y 91 en la avilesina. El resto serían despedidos según las condiciones pactadas, que contemplan una indemnización de 10.000 euros y una compensación de 60 días por año trabajado sin límite de anualidades para cada trabajador.