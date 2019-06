Alcoa se mantiene firme e insiste en que la plantilla debe ratificar la venta de las plantas Los miembros del comité de empresa de Avilés, momentos antes de iniciar la reunión del martes en Madrid. / IÑAKI MARTÍNEZ Los representantes sindicales se niegan a dar el visto bueno al de acuerdo con Parter y convocan una asamblea con los trabajadores LAURA CASTRO GIJÓN. Jueves, 27 junio 2019, 03:17

Continúa el tira y afloja entre Alcoa y los representantes de los trabajadores. La multinacional aluminera insiste en que la plantilla debe ratificar el acuerdo de venta alcanzado con Parter Capital, pero esta se niega rotundamente. «La empresa ha cumplido con el compromiso del acuerdo del ERE. Hay un comprador que cumple los requisitos, el Gobierno central y los regionales lo apoyan y Alcoa quiere que los representantes de los trabajadores también lo hagan», explicaron ayer fuentes de la multinacional. «Es lo que venían pidiendo: opinar sobre la venta», incidieron. «Lamentamos que no hayan firmado. Necesitamos que apoyen la venta cuanto antes, es un paso necesario para finalizar la transacción el 30 de junio», zanjaron.

Los representantes del comité de empresa de Avilés reconocían el bloqueo de la situación y convocaron una asamblea que se celebrará hoy a las 14 horas en la factoría. La parte social se niega a ratificar el acuerdo, insiste en que no tiene obligación de hacerlo y asegura que la decisión debe tomarla la empresa. El domingo finaliza el plazo fijado en el acuerdo del ERE para sellar la venta de las plantas o, de lo contrario, ejecutar el plan social.

En la reunión de ayer, los representantes sindicales trataron también de negociar una salida para aquellos trabajadores que no quieran continuar en la planta. Según ha podido saber este diario, algunos miembros de la plantilla desconfían del plan industrial de Parter y temen ser despedidos en un futuro en peores condiciones que las pactadas con Alcoa en enero. Algunos sopesan aceptar el plan social, un extremo que impediría la venta, puesto que en el acuerdo del ERE se establece que el comprador de las factorías debe asumir el 100% de la plantilla durante al menos 24 meses.

Quedan, por tanto, varias pinceladas pendientes a falta de tres días de sellar el acuerdo con el comprador. Los representantes sindicales ya afirmaron el martes, tras la reunión con Parter, Alcoa y el Ministerio de Industria, que el proyecto del grupo suizo era «positivo y serio». De hecho, explicaron que tenía varias «similitudes» con el presentado por Quantum, el otro inversor interesado en las plantas que Alcoa rechazó por no tener suficientes garantías financieras. Parter quiere reforzar la fundición de las factorías hasta producir 160.000 toneladas anuales y se centrará en la fabricación de productos industriales de calidad, principalmente lingotes, para el sector del automóvil. No obstante, no olvidará las series de electrolisis -la instalación que le da a las plantas de Alcoa su carácter de electrointensivas y donde se produce el aluminio primario-, pero no las volverá arrancar hasta que el precio de la energía sea competitivo.

El Gobierno central ya asumió con Parter el compromiso de abaratar los costes eléctricos en torno a un 20%, pero los trabajadores no se fian de que vaya a cumplirlo. En este sentido, el consejero de Industria, Empleo y Turismo en funciones, Isaac Pola, instó ayer al Ejecutivo central a «apurar al máximo» las ayudas a las grandes consumidoras para que la energía «no sea un lastre» y puedan competir en igualdad.