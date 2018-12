El retraso en el plan de Hunosa a trece días de acabar el plazo recrudece las protestas mineras Trabajadores de Hunosa concentrados ante las oficinas de la empresa, en Oviedo, en señal de protesta por el retraso del plan. / FOTOS: Á. PIÑA «Estamos dispuestos a comer el turrón aquí», advierten los sindicalistas encerrados en las oficinas de la hullera pública desde el lunes SANDRA S. FERRERÍA / ÓSCAR PANDIELLO OVIEDO. Miércoles, 19 diciembre 2018, 02:10

A trece días de terminar el año y con él la vigencia de su plan de empresa, Hunosa se encuentra en una situación más que delicada. Ante la parálisis en las negociaciones por la ausencia de una propuesta por parte de la empresa, once representantes del millar de trabajadores de la hullera decidieron el lunes encerrarse en las oficinas centrales en «asamblea permanente». Mayor incertidumbre aún se cierne sobre los 450 empleados de contratas y subcontratas de la compañía pública, que no podrán acogerse al plan social firmado entre sindicatos y patronal ante el fin de la extracción de carbón.

Estos ánimos caldeados cristalizaron ayer en una protesta ante las oficinas de Hunosa, en la avenida de Galicia de Oviedo. Allí se concentraron unos 500 trabajadores, que llegaron a cortar el tráfico, para exigir una respuesta a la dirección y ofrecer su apoyo a los sindicalistas que continúan en esa asamblea permanente que pretende servir como medida de presión. El encierro se mantendrá «hasta que se dé la circunstancia de que haya una propuesta sobre la mesa», tal y como aseguró el secretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, que forma parte de la comisión negociadora, junto con otros diez sindicalistas, que permanece en oficinas de la compañía.

«Lo que estamos pidiendo es una propuesta negociable», señala José Luis Alperi

«Lo que estamos pidiendo es una propuesta negociable», recalcó. A su juicio, esta iniciativa es la «mejor manera» para lograr que, en cualquier momento, puedan sentarse y seguir con la negociación, que para ellos es «la prioridad». Alperi, acompañado por el secretario general de CC OO en Hunosa, Rubén García, atendieron ayer a los medios de comunicación para explicar su postura. Según manifestaron ambos, el presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal, y el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, mantuvieron ayer una reunión, de la cual los sindicatos esperan que salga una propuesta. «No significa que nos sirva ni que no», aseguraron.

Los representantes de los trabajadores cuentan con el compromiso de la hullera de convocar una nueva reunión para continuar con las negociaciones y conocer el planteamiento de la SEPI ante la coyuntura presente. «Se acabo el tiempo de esperar. Ya pasamos al tiempo de hacer», advirtió Rubén García, quien criticó la falta de responsabilidad por parte de la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Sin diversificación

«Nosotros no tenemos encima de la mesa un compromiso de que vaya a seguir la extracción de carbón y se vayan a mantener todos los puestos de Hunosa y de subcontratas. No hay un proyecto de diversificación para la empresa ni de reactivación para las comarcas mineras. No se va a producir esa transición justa», lamentó García. «Pasaremos a la presión y a la movilización», advirtieron ambos representantes sindicales si la empresa no pone sobre la mesa una propuesta viable. Sobre el encierro, señalaron su voluntad de mantenerlo, como mínimo, hasta que haya una nueva convocatoria de reunión. «Depende de cómo se desarrollen los encuentros y el contenido de los mismos estaremos aquí sin ningún límite temporal decidido. Si tenemos que comer el turrón aquí que a nadie le extrañe que lo hagamos porque tenemos una responsabilidad con los trabajadores y con las comarcas», subrayó Alperi.

Respecto a la posibilidad de que se mantenga la actividad en uno de los tres pozos abiertos, García remarcó que exigen la continuidad de la extracción del carbón «necesario» para alimentar a la térmica de La Pereda, propiedad de la hullera. «El carbón que se queme en esa central tiene que ser carbón autóctono, en este caso de Hunosa», apuntó. Por su parte, el consejero de Industria, Isaac Pola, confía plenamente en la «capacidad de negociación» de los sindicatos y la dirección de la compañía para llegar a un acuerdo «positivo». Aunque recordó que el Gobierno asturiano no participa en la elaboración del plan de empresa, reconoció que está «preocupado» por la situación. «Siempre hemos dicho que, para Asturias, Hunosa es más que una empresa, es un elemento vertebrador de las comarcas», dijo.

Por otro lado, PP y Foro fueron los únicos partidos del Congreso que apoyaron la proposición no de ley en defensa del sector del carbón presentada por los populares, que se debatió ayer en la comisión para la Transición Ecológica. Esta iniciativa, defendida por el diputado asturiano Ramón García Cañal, fue rechazada por PSOE, Ciudadanos, Esquerra y Compromís.

