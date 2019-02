Segunda sentencia a favor de Glovo: sus repartidores sí son autónomos Un mensajero de Glovo, en plena faena. / Ignacio Pérez Un segundo juzgado de Madrid valida el modelo laboral de la empresa de servicio de comida a domicilio después de que uno de sus trabajadores lo denunciara LUCÍA PALACIOS Madrid Jueves, 7 febrero 2019, 13:29

Los repartidores de Glovo sí son autónomos. Así lo considera un juzgado de primera instancia de Madrid, que ayer falló a favor de la empresa de servicio de comida a domicilio después de que uno de sus trabajadores demandara a la compañía catalana. El motivo de la denuncia fue que, tras sufrir un accidente y estar unos meses de baja, Glovo le envió una comunicación notificándole que rescindía de sus servicios sin recibir indemnización alguna, algo que no tiene derecho si se trata de un trabajador por cuenta propia.

Se trata de la segunda sentencia -ambas emitidas por sendos juzgados de los Social de Madrid- en los últimos cuatro meses que reconoce la validez del modelo de negocio de esta plataforma digital y que se opone a la que emitió un tribunal de Valencia el pasado mes de junio, en la que considera que un trabajador de Deliveroo -otra plataforma de comida a domicilio- era un falso autónomo. Es la misma conclusión a la que que también ha llegado la Inspección de Trabajo en diversas actas levantadas en Valencia, Bacelona, Madrid, Alicante...

«A la vista de cómo se llevó a cabo la prestación de servicios, se puede decir que efectivamente se trata de una relación de autónomo económicamente dependiente», precisa el fallo. La sentencia detalla que el profesional tiene «total libertad, en sentido amplio, para aceptar o rechazar la realización de un servicio», también tiene «plena libertad «para conectarse a la app a través de la cual recibe la notificación de entrada de solicitud de un servicio. Una vez conectado, cuenta con «plena libertad para aceptar o no un determinado recado o microtarea», estima el escrito, que resalta que «no estaba sometido al poder disciplinario ni organizativo de la empresa y que era libre de aceptar o no un pedido, y que una vez aceptado, podía rechazarlo».

Además, también afirma que el profesional independiente tiene libertad para organizar la prestación de servicios, el horario y la jornada lo marca él mismo, al igual que el itinerario, procedimiento y medio de transporte. «El profesional no queda sujeto a ningún régimen de exclusividad», sentencia. Es por esto que concluye que «no existe una dependencia absoluta del trabajador frente al empresario, puesto que no está obligado a prestar los servicios que se le ofrecen a través de la aplicación informática, no se designa ningún mensajero específico para prestar el servicio, son libres de aceptarlo y no se les penaliza si no se conectan a la plataforma informática».