Iván López, reelegido al frente del sector de carretera y logística de UGT Asturias
El secretario general se fija como prioridades la aplicación de los coeficientes reductores a los conductores y desbloquear el convenio del que dependen 7.000 trabajadores
Gijón
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:56
Amazon, TUA, Alsa y las empresas que gestionan la zona azul en Asturias. Todas son compañías que, para su representación laboral, están vinculadas al Sector ... de Carreteras, Urbanos y Logística de UGT Asturias. Esta división acaba de renovar su dirección, renovando a Iván López Reguero como responsable para los próximos cuatro años.
Para el nuevo periodo López Reguero se fija como prioridades desbloquear el convenio colectivo de Transporte por Carretera de Asturias, que es de aplicación a unos 7.000 trabajadores y se encuentra a la espera de que los tribunales resuelvan una impugnación presentada por la patronal de Asetra. Otro de los objetivos será la «aplicación de coeficientes reductores para conductores de camión y autobús, una reivindicación histórica del sector para el reconocimiento de las condiciones penosas y de especial desgaste de la profesión«, informa la organización en un comunicado.
El sector asume a los trabajadores de la logística, donde actúan empresas como Amazon, los garajes y la gestión de la ORA, ámbitos donde organización dice tener una presencia «creciente» y un «firme compromiso de organización y defensa sindical».
«Tenemos por delante cuatro años intensos, en los que trabajaremos para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras del transporte, la logística y la movilidad en Asturias, con el compromiso de mejorar sus condiciones laborales y de seguridad«, indicó Iván López.
