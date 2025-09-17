El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Iván López Reguero con la nueva dirección del Sector de Carreteras, Urganos y Logística de UGT Asturias. E. C.
Sindicatos en Asturias

Iván López, reelegido al frente del sector de carretera y logística de UGT Asturias

El secretario general se fija como prioridades la aplicación de los coeficientes reductores a los conductores y desbloquear el convenio del que dependen 7.000 trabajadores

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:56

Amazon, TUA, Alsa y las empresas que gestionan la zona azul en Asturias. Todas son compañías que, para su representación laboral, están vinculadas al Sector ... de Carreteras, Urbanos y Logística de UGT Asturias. Esta división acaba de renovar su dirección, renovando a Iván López Reguero como responsable para los próximos cuatro años.

