El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Contenedores en el puerto de Bilbao. M. Cecilio

Las ventas de España a EE UU se hunden un 30% hasta los 1.000 millones, su peor dato desde la pandemia

Los aranceles de Trump desploman las exportaciones al país norteamericano, que ya representan solo el 4% del total

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:13

Comenta

Los aranceles del 15% a la entrada de productos europeos acordada entre EE UU y la Unión Europea a finales de julio tuvo tu primer ... impacto concluyente en agosto: las exportaciones españolas se desplomaron un 30,5% hasta sumar tan solo 969,7 millones de euros, el peor dato desde la pandemia. Los datos publicados este jueves por el Ministerio de Economía y Comercio revelan que la cuota de mercado de Estados Unidos, es decir, el porcentaje de 'tarta' que vende España al país norteamericano, ya ha caído al 4% desde el 4,5% que representaba en julio o el 4,8% de hace un año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo: «Esto es una locura, un infierno»
  2. 2 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  3. 3 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  4. 4 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  5. 5

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel
  6. 6

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»
  7. 7 En busca de auroras boreales: lo que debes saber para verlas en Asturias
  8. 8

    «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»
  9. 9 Nuevas ayudas en Asturias para los gastos del carné de conducir de personas desempleadas: requisitos y plazos
  10. 10 Amaral actuará en Avilés en el único concierto de su gira en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las ventas de España a EE UU se hunden un 30% hasta los 1.000 millones, su peor dato desde la pandemia

Las ventas de España a EE UU se hunden un 30% hasta los 1.000 millones, su peor dato desde la pandemia