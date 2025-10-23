El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Los vecinos afectados por en incendio en el Monte Areo son realojados
Edificios de vivienda en la zona norte de Madrid. Efe

El colapso de la oferta provoca la primera caída en la compra de viviendas en más de un año

En agosto se vendieron 47.697 casas, un 3,4% menos y la cifra más baja desde la pandemia, frente a una demanda que sigue disparada tal y como refleja el aumento en la firma de hipotecas

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:17

Comenta

Primeros síntomas, aunque todavía moderados, de un posible frenazo en el mercado inmobiliario. La evidente falta de oferta -con un ritmo de construcción que no ... ha podido seguir el ritmo de la creación de hogares- y unos precios disparados ha provocado la primera caída en la venta de viviendas de los últimos 13 meses. En concreto, en agosto se vendieron 47.697 casas, un número que es un 3,4% inferior al registrado el año anterior. Y también la cifra más baja desde agosto de 2020, en plena pandemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo: «Esto es una locura, un infierno»
  2. 2 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  3. 3 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  4. 4 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  5. 5

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel
  6. 6

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»
  7. 7 En busca de auroras boreales: lo que debes saber para verlas en Asturias
  8. 8

    «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»
  9. 9 Nuevas ayudas en Asturias para los gastos del carné de conducir de personas desempleadas: requisitos y plazos
  10. 10 Amaral actuará en Avilés en el único concierto de su gira en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El colapso de la oferta provoca la primera caída en la compra de viviendas en más de un año

El colapso de la oferta provoca la primera caída en la compra de viviendas en más de un año