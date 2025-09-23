Menos de una de cada diez viviendas que se venden son de obra nueva

El problema de la vivienda es una de las grandes asignaturas pendientes del Gobierno en esta legislatura y la falta de obra nueva uno de ... los exámenes a superar. Prueba de ello es que en el último año se han realizado 723.000 operaciones de compraventa en España, de las que sólo 63.000 eran de viviendas nuevas. Es decir, menos del 9%, según las cifras del Consejo General del Notariado que desglosó su presidenta, Concepción Pilar Barrio del Olmo, en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana este martes en el Congreso de los Diputados.

La evidencia la falta de inmuebles de nueva construcción según los notarios contrasta con las cifras del Ejecutivo. Los visados de dirección de obra nueva sumaron 127.721 unidades en 2024, un incremento de casi el 17% respecto a 2023, según los datos que publicó en febrero el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Durante su comparecencia en la Comisión, Barrio del Olmo recalcó que la escasez de viviendas se da en determinadas zonas y con diferencias de precios de hasta el 31% en Madrid y un 50% en Barcelona entre la capital de la provincia y la provincia.

En relación a los alquileres, lamentó que en España no exista la costumbre de formalizar los alquileres en escritura pública, lo que permitiría tener datos de los alquileres en un ejercicio de «transparencia e información» y daría mayor «seguridad jurídica». La intervención del notario garantizará, como en cualquier otra operación en la que intervienen los notarios, «la capacidad de las partes, la identidad, el control de legalidad que quien alquila de verdad es propietario y puede alquilar», defendió.

Este sistema de escritura pública serviría también para controlar los contratos de alquiler de temporada, con el objetivo de verificar si son fraudulentos o no, y si están usando esta modalidad para eludir la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).