El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Construcción de viviendas. Efe

El precio de la vivienda protegida marca récord: 1.188 euros por metro cuadrado

El mercado libre se encareció un 10,3% en el segundo trimestre de 2025, según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:11

El grave problema de la vivienda, con unos precios disparados a niveles de la burbuja, no solo está afectando al mercado libre. Aunque con un ... menor ritmo de intensidad, la vivienda protegida (VPO) –aquella por la que el Gobierno ha apostado en su nuevo Plan Estatal de Vivienda para dar acceso a precios asequibles– también se ha visto arrastrada por la meteórica tendencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  4. 4 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  5. 5

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  6. 6 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  7. 7

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  8. 8 Un herido en nuevo choque de un autobús en Gijón
  9. 9 Desfile del Día de América en Asturias 2025: todo sobre la gran cita de las fiestas de San Mateo de Oviedo
  10. 10 Espectacular vuelco de un camión, que obliga a cortar la A-8 en Caravia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El precio de la vivienda protegida marca récord: 1.188 euros por metro cuadrado

El precio de la vivienda protegida marca récord: 1.188 euros por metro cuadrado