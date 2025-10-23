El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los vecinos afectados por en incendio en el Monte Areo ya están en sus casas
Pdro Sánchez en el Consejo Europeo, en Bruselas. AFP

Sánchez pide medidas europeas para actuar sobre la vivienda en zonas tensionadas por el turismo

La Comisión Europea planea elaborar un plan de vivienda asequible mientras fuentes diplomáticas recuerdan que se trata de una competencia nacional

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:26

Comenta

La crisis de la vivienda en Europa se trata este jueves por primera vez en la cumbre de líderes europeos en Bruselas. El presidente del ... Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado a su llegada que España pedirá «que desde Europa se articulen medidas legales para poner freno a la compra de vivienda que no sea para uso residencial y que la UE nos dé palancas para actuar en zonas tensionadas por la presión del turismo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo: «Esto es una locura, un infierno»
  2. 2 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  3. 3 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  4. 4 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  5. 5

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel
  6. 6 En busca de auroras boreales: lo que debes saber para verlas en Asturias
  7. 7

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»
  8. 8

    «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»
  9. 9 Amaral actuará en Avilés en el único concierto de su gira en Asturias
  10. 10 Nuevas ayudas en Asturias para los gastos del carné de conducir de personas desempleadas: requisitos y plazos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez pide medidas europeas para actuar sobre la vivienda en zonas tensionadas por el turismo

Sánchez pide medidas europeas para actuar sobre la vivienda en zonas tensionadas por el turismo