Sánchez pide medidas europeas para actuar sobre la vivienda en zonas tensionadas por el turismo

La crisis de la vivienda en Europa se trata este jueves por primera vez en la cumbre de líderes europeos en Bruselas. El presidente del ... Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado a su llegada que España pedirá «que desde Europa se articulen medidas legales para poner freno a la compra de vivienda que no sea para uso residencial y que la UE nos dé palancas para actuar en zonas tensionadas por la presión del turismo».

El presidente del Gobierno ha recordado que se trata de «un problema europeo» y que las dificultades sobre el acceso a la vivienda preocupan «a todos los ciudadanos europeos». En el debate de líderes, España va a defender «poner freno a la especulación de la compra de vivienda para uso no residencial».

El objetivo es que este debate sirva para dar orientación política al plan de la Comisión Europea, aunque fuentes diplomáticas recordaron esta semana que la vivienda es un ámbito en el que la UE carece de competencias directas y que sigue siendo responsabilidad de las autoridades nacionales, regionales y locales.

Con todo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha hecho eco de las preocupaciones de la ciudadanía y ha asegurado que se trata de una crisis «que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos» que «que afecta negativamente a la competitividad y socava la confianza en nuestras instituciones democráticas».