PSOE Barbón teme que el CIS desmovilice frente a unas derechas que «pueden sumar y gobernar» Barbón, con candidatos locales, durante el arranque de campaña en Oviedo. / PABLO LORENZANA Cariñoso recuerdo del candidato del PSOE para Alfredo Pérez Rubalcaba: «De él hemos aprendido el valor de la responsabilidad» EFE Oviedo Jueves, 9 mayo 2019, 20:37

El candidato del PSOE a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, ha advertido contra la desmovilización que puede suponer el barómetro del CIS, que les da una amplia mayoría, por lo que ha pedido a sus militantes que salgan a la calle y ganen a la gente para frenar a unas derechas que, en su opinión, han renunciado a ganar, pero no a gobernar. Barbón ha cerrado en la plaza Porlier de Oviedo el acto con el que los socialistas asturianas han dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral de cara a las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.

En ella estaba prevista la presencia de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra que finalmente no ha asistido para acudir al centro hospitalario donde permanece ingresado en estado de extrema gravedad Alfredo Pérez Rubalcaba, para quien Barbón ha tenido un cariñoso recuerdo nada más comenzar su intervención.

«De él hemos aprendido el valor de la responsabilidad», ha señalado al referirse al exsecretario de los socialistas, palabras que fueron recibidas con un prolongado aplaudo del más del centenar de personas que siguieron el acto, entre ellas, todos los integrantes de la candidatura autonómica.

El candidato y secretario general de la Federación Socialista Asturiana también ha agradecido pese a haber obligado a realizar este mitin bajo una carpa, la persistente lluvia por su contribución a acabar con el incendio declarado ayer en la sierra de Sorella. Entrando en el terreno político, Barbón ha insistido en que el PSOE «no puede dar nada por ganado» ni permitir que las encuestas desmotiven o desmovilicen a la hora de parar.

El candidato se refería así a la encuesta publicada este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que da al PSOE como ganador de las autonómicas, con entre 15 y 18 diputados, frente a los diez u once que asigna a los populares. Como tercera fuerza política sitúa a Podemos (8-9) y a continuación, Ciudadanos e IU, ambas con entre cuatro y cinco escaños, frente a uno o ninguno que asigna a Foro, y uno a Vox.

«Hoy salieron todos los partidos en tromba contra nosotros porque no confían en sí mismos», ha señalado tras asegurar que él es el único que sale con la intención de ganar porque las cuatro derechas -PP, Foro, Ciudadanos y Vox- «sólo esperan que la gente se desmovilice y que ellos puedan sumar y gobernar con 23 diputados».

No obstante, ha afirmado que no está dispuesto a que la extrema derecha marque el destino de este país y de Asturias y que por eso es importante «ganar la confianza de los ciudadanos que quieren avanzar y no retroceder».

«Estabilidad e influencia»

Para Barbón, el PSOE es además el único capaz de ofrecer «estabilidad e influencia» porque el PP ya ha demostrado lo que hace cuando gobierna en Asturias y porque ningún otro partido tiene la interlocución que tiene la FSA con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Previamente, el número 17 de la candidatura socialista al parlamento europeo, el ovetense Jonás Fernández, había advertido contra los euroescépticos y eurohostiles por ser «profundamente antidemócratas» frente a un PSOE que defiende la Europa social, con alma y con un presupuesto que evite ajustes como los vividos la pasada legislatura.

Tras recordar que él ya participó en las primeras elecciones municipales hace 40 años, el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha afirmado que se presenta a la reelección con la mejor oferta de gobierno y 550 medidas que son fruto de entrevistas con más de 800 personas a las que ha recabado sus deseos para la ciudad.