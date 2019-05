Elecciones municipales 26M: Cómo vota la Asturias envejecida y la que no lo es tanto Ponga, uno de los concejos más envejecidos de Asturias. / Nel Acebal El PSOE se impone mayoritariamente en los dos extremos de una pirámide de edad cuya horquilla en el Principado oscila entre los 44,4 y 59,34 años de media EDUARDO PANEQUE Gijón Jueves, 30 mayo 2019, 19:40

Asturias es la comunidad autónoma más envejecida de España con una edad media de 48,05 años. Esto es, cinco puntos más que la media nacional, situada en los 43 años, según los datos facilitados por el INE correspondientes a la última actualización del Padrón municipal. ¿Ha afectado esta variable a la decisión sobre el voto de los pasados comicios autonómicos del 26M? Sí y no. En una región donde los socialistas se han impuesto en la mayoría de los territorios, por lo que sería arriesgado establecer dicha relación causa-efecto. No obstante, no es menos cierto que, repasando la lista, llama la atención que el PSOE ha sido la lista más votada en el 80% de la primera veintena más envejecida. O sea, diez puntos por encima de la media. En este grupo: 16 son para el PSOE, 3 para el Partido Popular y uno queda en manos de Independientes por Noreña.

A propósito de lo anterior, con jóvenes se explicita una edad media que se mueve entre los 44,44 y los 48,07 años. Y con todo, el más joven supera la barrera del territorio nacional. Pero puestos a sacar aparentes virtudes, estadística en mano, muchos de aquellos, son los más jóvenes como también son los más ricos: ocho de los concejos del citado listado también figuran en el ranking de mayor renta por habitante.

Como se puede observar, no solo se da la circunstancia de una victoria socialista sino que además ésta llega tras un incremento en el número de concejales. Desde los +5 que han sumado en Siero -pasando de 7 a 12-, a los +4 de Gijón -7 a 11-, o los +3 de Llanera. Por contra, allá donde los populares han sido la lista más votada carece de algún tipo de patrón: pierde dos concelajes en Oviedo -aunque sí acrecentan las posibilidades de volver a gobernar en la capital-, se mantienen en Cangas de Onís y ganan un edil en Castrillón, convirtiéndose en la lista más votada.

Allá donde uno mire, los indicadores sociodemográficos de Llanera vienen de cara: menor tasa de paro, mayor renta media por habitante, índice de estudios medios más altos y... los más jóvenes.

Los mayores

La otra cara de la moneda de Llanera son Villayón y Amieva, siempre y cuando uno atienda los mismos índices: los más envejecidos, figuran en el ranking de los más pobres, y son los que de media tienen menor porcentaje de la población con estudios superiores, no alcanza el 5%.

Villayón, en manos del PP, y Amieva, Foro, son, no obstante, los que cierran un ranking cuyas primeras nueve posiciones están monopolizadas por el PSOE. Este partido es el claro vencendor en lo que a concejos más envejecidos se refiere, una clasificación que encabezan los 59,34 años de edad media de Illano. Aquí, los socialistas pierden apoyos pero siguen siendo mayoritarios. No parece que la edad haya sido determinante. O sí, pero a su favor. Esto es porque, tanto en Ponga como en Ibias, han pasado a ser la lista más votada el pasado 26M tras no haberlo sido en los comicios de 2015. Leyendo hacia abajo, Teverga, donde gana otro partido tradicional. Este concejo cambia de lista más votada y pasa a imponerse la de IU.

