Un tenso comité del PP evidencia el abismo entre Fernández y Mallada

Jueves, 30 mayo 2019, 02:20

El comité ejecutivo del PP celebrado ayer para analizar el resultado de los últimos comicios evidenció el abismo que hay entre Mercedes Fernández y Teresa Mallada. La presidenta del PP y la candidata del partido a las elecciones autonómicas volvieron a mostrar sus desavenencias en un tenso cónclave en el que ambas expusieron diferentes lecturas de los resultados electorales, pero también se responsabilizaron mutuamente de la derrota. Fue Alfredo Canteli, quien opta a la Alcaldía de Oviedo tras convertirse en el candidato más votado en la capital del Principado, quien trató de poner orden. Recriminó públicamente «las luchas internas» que la militancia tuvo que presenciar durante la campaña entre ambos sectores y que, dijo, nos hicieron «mucho daño a nivel regional y local». «Por favor, que no vuelva a pasar», zanjó.

Mercedes Fernández fue la primera en tomar la palabra y no se anduvo con paños calientes. Fue especialmente crítica con los resultados obtenidos por el PP a nivel autonómico y pidió a los presentes, en clara referencia a Teresa Mallada, que asumieran la derrota y no cayeran en «autocomplacencias» tras perder un diputado y quedarse con diez escaños, a otros diez del PSOE, que obtuvo veinte. «Cuando se gana, se gana, y cuando se pierde, se pierde», dijo, para concluir que «nadie puede decir que sea un buen resultado porque, desgraciadamente, no lo es».

Aunque Fernández apuntó que se trataba de una responsabilidad «colectiva» y que no era un «examen de nadie», todos los presentes entendieron sus palabras como un rapapolvo directo hacia Mallada y su equipo, a quienes de alguna manera reprochó que no hubieran puesto el «acento» en cuestiones como la supresión del impuesto de Sucesiones y optasen por hacer una campaña «más difusa y sin asumir demasiados compromisos».

Fernández comenzó su intervención felicitando uno a uno a los candidatos locales que lograron mayorías absolutas y también a quienes habían defendido las candidaturas más votadas. Incluso, pidió aplausos para algunos regidores que no revalidarán el cargo. No tuvo, sin embargo, ninguna palabra de aliento para Mallada, con quien se saludó de forma fría antes de comenzar la reunión del comité ejecutivo, y para quien todo el mundo entendió que iba dirigida una de sus últimas puyas. «Los dirigentes debemos desempeñar nuestras funciones sin conductas que pueden no resultar ejemplarizantes», apostilló.

Tras su declaración llegó el momento de más tensión. Mallada pidió la palabra y Fernández instó a que fuera a puerta cerrada, sin presencia de los medios de comunicación, como es habitual en este tipo de comités una vez que se escucha el discurso de la presidenta. La candidata quiso sin embargo hacerlo con luz y taquígrafos y comenzó defendió el resultado obtenido en unas elecciones «complicadas» en las que se presentaron más formaciones que nunca «compitiendo por el mismo espacio» político, pero sumando el PP más representantes que las otras tres (Ciudadanos, Vox y Foro) juntas. Recordó que el propio presidente del partido nacional, Pablo Casado, la felicitó por haber sido Asturias la comunidad en la que el PP perdió menos peso, solo un diputado. Y ante la mirada de Fernández, visiblemente incómoda, Mallada pidió «unidad» en el partido y se comprometió a trabajar desde la Junta de forma «coordinada» con alcaldes y portavoces en los próximos cuatro años. «Hay que centrarse en la única cosa que es importante, hacer política. Solo yo he estado centrada exclusivamente en esto», le respondió a Fernández.

«Mucho daño al partido»

El tirón de orejas último llegaría de la mano de Canteli. El político ovetense aseguró que la crispación que existe en el partido «hizo mucho daño a nivel autonómico y local», hasta el punto de que él estuvo a punto de «tirar la toalla». «No quito ni doy la razón a nadie, pero si el ambiente hubiera sido diferente qué diferentes hubieran sido los resultados», lamentó.

Ya a puerta cerrada, tomó la palabra el vicesecretario de comunicación, Pablo Álvarez-Pire, quien dio a conocer la propuesta para la constitución de la comisión de negociación para los pactos municipales que, según pudo saber este periódico, venía avalada por Génova, motivo por el que la dirección del partido no puso resistencia, pese a que hasta la fecha Fernández había defendido su autoridad en esta materia. Además de Álvarez-Pire, participarán en la misma la ya diputada electa, Teresa Mallada, el candidato del PP en Mieres, José Manuel Rodríguez 'Lito' y Álvaro Queipo, de Castropol. La negociación para la Alcaldía de Oviedo se llevará a cabo al margen de esta comisión, siendo Canteli el único responsable.