Aragonès ofrece un gobierno a JxCat, Comunes y CUP El candidato de ERC urge a Sánchez a convocar la mesa de diálogo para negociar un referéndum y descarta una investidura con la abstención del PSC Pere Aragonès y Oriol Junqueras. / Afp CRISTIAN REINO Barcelona Lunes, 15 febrero 2021, 12:30

El día después de las elecciones catalanas, que se saldaron con una victoria del PSC en votos y un empate en escaños en la primera plaza entre los socialistas y ERC y un avance de las fuerzas secesionistas, tanto el candidato del PSC, como el de Esquerra, Salvador Illa y Pere Aragonès, respectivamente, han reiterado los mensajes que trasladaron ayer. Ambos se han postulado como candidatos a la presidencia en la sesión de investidura. Las posibilidades del aspirante socialista son remotas. Aragonès, mientras, ha insistido en formar un gobierno entre JxCat, la CUP y los comunes, que sumaría 82 escaños sobre 135. Aragonès ha hablado de Gobierno de vía amplia, con 82 diputados a favor de la autodeterminación y la amnistía. «Tenemos la responsabilidad de abrir una nueva etapa», ha asegurado en Rac-1. Aunque la aritmética lo haría posible, el dirigente republicano ha descartado explorar fórmulas con los socialistas, junto a los comunes. «No hay ninguna posibilidad de pacto», ha dicho. «Somos como el agua y el aceite», ha asegurado. Aragonès ha descartado su investidura con una abstención del PSC.

ERC, JxCat, la CUP y los comunes empezarán hoy mismo las conversaciones para buscar una fórmula tanto de gobierno como de posible pacto de cara a la investidura. Aragonès priorizará un acuerdo que no solo sirva para ganar la votación de la elección del presidente de la Generalitat, sino para asegurar una cierta estabilidad de gobernación. Asume una presidencia que respete el marco legal vigente y asegura que el electorado soberanista «no les perdonaría» una repetición electoral, después de que el independentismo haya superado por primera vez la mitad más de uno de los votos en unas elecciones. «Tenemos más escaños que nunca, tenemos una responsabilidad histórica», ha afirmado.

Aragonès ha fijado sus tres objetivos para la legislatura. Autodeterminación, amnistía y reconstrucción económica. Sobre los dos primeros, ya ha avanzado que en las próximas semanas pedirá al presidente del Gobierno central a que reúna la mesa de diálogo para buscar una salida a la cuestión catalana que pase por la libertad de los presos y la celebración de un referéndum. El Gobierno reconoce que existe un conflicto político, ha valorado, por lo que ha admitido que existe una oportunidad para que Cataluña avance hacia la autodeterminación. «Sabemos que será difícil», ha reconocido. Aragonès tendrá un dilema y tiene que hacer una especie de cuadratura del círculo: tiene que hacer compatible su apuesta por la vía amplia, con los comunes, y dar respuesta al mejor resultado del independentismo.

Antes que la mesa de diálogo, tiene que acordar con las fuerzas soberanistas la formación de un gobierno. Cuenta en primer lugar con JxCat, a quien ERC aventajó ayer en un escaño. Laura Borràs ha advertido esta mañana de que JxCat no apoyará a un gobierno que no esté integrado únicamente por fuerzas independentistas. JxCat veta ya de entrada a los comunes, desde el argumento de que si se pacta con fuerzas no independentistas no se avanza hacia la secesión, de la misma manera que la formación liderada por Jéssica Albiach no apoyará a ningún ejecutivo en el que estén los postconvergentes, por su condición de fuerzas de centro derecha. Borràs no ha descartado nuevas elecciones y ha presionado a Aragonès con el resultado de ayer, pues a su juicio el hecho de que el secesionismo haya superado el 50% de los votos «legitima» al futuro Govern a «avanzar» hacia la independencia. «Es un mandato de las urnas», ha señalado. «Superar el 50% debe tener consecuencias políticas, hay que obedecer a las urnas», ha exigido. La CUP también presiona y en RNE ha exigido un nuevo referéndum.