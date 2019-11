Rivera abandona la política tras el desastre electoral de Ciudadanos

El 10-N se ha llevado por delante a Albert Rivera. Apenas doce horas después de confirmarse en las urnas lo que todas las encuestas pronosticaban desde hace semanas, el líder de Ciudadanos ha dado un paso al lado y ha presentado su dimisión ante el comité ejecutivo reunido de urgencia en la sede tras perder dos millones y medio de votos y 47 escaños. El ya expresidente del partido ha comparecido ante la prensa para explicar su decisión. «Es lo responsable y en mi casa me enseñaron a ser responsable», ha aseverado, respaldado por los aplausos de toda la ejecutiva. «Nunca me he tapado la cara, nunca me he escondido», ha dicho en una declaración sin preguntas.

Rivera se va «por responsabilidad y coherencia» y porque los éxitos de un partido «son de todos» pero los malos resultados «son del líder». El fundador de Ciudadanos ha confirmado además que renunciará a su escaño en el Congreso. «Ser diputado no es una nómina, es un honor», ha asegurado emocionado, antes de anunciar que abandona la política para dedicarse a su familia y amigos. «Creo que ha llegado el momento de servir a otra gente: a mis padres, a mi hija a la que he dedicado menos horas de las que debería, a mi pareja, que ha estado al lado aguantándolo todo, a mis amigos que me veían por la tele. y a todos voostros compañeros. Por eso, como la vida sigue, quiero seguir siendo feliz», ha remarcado.

El ya expresidente de Ciudadanos ha defendido que más allá del descalabro y de su marcha el «centro político existe y muchos españoles quieren seguir votando liberal». En este sentido ha revindicado la historia de un partido que nació en 2006 en Cataluña como un movimiento cívico, que en 2015 dio el salto a la arena nacional y que hoy gobierna en cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León).

Heridos de muerte

Rivera asumió este domingo por la noche que tras pasar de 57 a 10 escaños el resultado era malo «sin paliativos» y propuso celebrar un congreso extraordinario para decidir el futuro de Ciudadanos. «Los éxitos son de todos, los fracasos son en primero persona», reconoció, pero no concretó qué haría él. La formación quedó herida de muerte y este lunes se ha confirmado su defunción.

Si el 28 de abril, los liberales tocaron el cielo al quedarse a tan solo 0,8 puntos y nueve escaños del PP, siete meses después han bajado a los infiernos, de golpe y sin anestesia. La formación naranja firmó el peor resultado de su historia al quedar relegada a sexta fuerza parlamentaria por detrás de Vox, Unidas Podemos y Esquerra. Una debacle sin paliativos que Ciudadanos jamás pudo esperar y que deja el partido al borde de la desaparición.

Tras el batacazo histórico, la formación liberal desaparece de la práctica totalidad del territorio nacional. Si en abril Ciudadanos consiguió representación en todas las comunidades, a excepción del País Vasco, ahora solo lo ha hecho en Madrid (donde pasa de ocho a tres diputados), Cataluña (allí solo mantiene dos escaños por Barcelona), Andalucía (se queda con tres parlamentarios por Sevilla, Málaga y Cádiz) y la Comunidad Valenciana (donde obtiene dos diputados).