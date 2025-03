Ciudadanos desliga los resultados nacionales de su situación en Asturias

JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Martes, 12 de noviembre 2019, 00:44 Comenta Compartir

Los resultados de Ciudadanos no han sido los esperados en el seno del partido. La formación naranja se dejó 47 diputados en la noche del 10-N, lo que ha provocado la salida de su presidente, Albert Rivera, que no recogerá su acta de diputado y abandona la política. Los ecos del golpe llegaron a Asturias, donde la formación defiende la posición que logró en las pasadas elecciones autonómicas y municipales y se desliga del resultado nacional. «Hemos pasado una reválida hace seis meses y tuvimos los mejores resultados históricamente. Pasamos de tres a cinco diputados, logramos representación en 20 de los 34 municipios en los que nos presentamos y pasamos de 8 a 50 concejales», defiende su secretario de organización, Sergio García, quien no oculta la decepción de la noche del domingo. «Hoy (por ayer) no es el mejor de mis días. En Asturias debemos tener paciencia y tranquilidad para asumir los malos resultados», afirmó.

Los resultados de las autonómicas a los que hace referencia Sergio García fueron buenos. La formación multiplicó su presencia en las instituciones públicas al calor del ascenso del partido en toda España. Ciudadanos parecía entonces una máquina imparable. Pero los problemas en Asturias llegaron poco después de obtener esos mismos resultados. Su cabeza de lista en Asturias, el independiente Juan Vázquez, presentó su dimisión y renunció a su acta de diputado, abriendo un cisma en el partido. Junto a él se fue también Ana Fonseca. Poco tardó el partido en encontrar a una nueva portavoz, Laura Pérez Macho, haciendo todo lo posible por tratar de cerrar las heridas abiertas. «Creo que la dimisión de Vázquez se solucionó en un tiempo récord», señala Sergio García.

Junto a los integrantes de la lista, también dejaron el partido personas que ostentaban cargos orgánicos así como afiliados. En medio de este proceso surgía una nueva figura, la de Ignacio Cuesta, que se aupaba a la dirección nacional de la formación. Con esta situación y la tendencia negativa nacional llegaron a las elecciones del pasado domingo. «Creo que en el resultado ha influido el relato injustificado del bloqueo a la gobernabilidad realizado por el bipartidismo con todas sus herramientas», sostiene Sergio García.

El portavoz de la formación en Asturias y exdiputado nacional, Ignacio Prendes, que se quedó sin escaño el 10-N, seguirá al frente de sus cargos. «Ciudadanos sigue siendo un proyecto imprescindible para España. Nos corresponde ahora a los que continuamos en este proyecto renovarlo, generar nuevos liderazgos y fortalecerlo». Lo hará al menos hasta que se celebre la asamblea nacional de la que saldrá la nueva ejecutiva. A partir de ahí, llegará el momento de renovar también las direcciones locales, en las que los secretarios y portavoces son nombrados por la dirección nacional. El reparto de fuerzas que salga de esa asamblea será decisivo en la renovación asturiana de Ciudadanos.